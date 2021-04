Binder was ‘echt behoorlijk bang’ door bandenperikelen in Doha

Alle vier de KTM-rijders reden afgelopen zondag met de medium voorband, nadat zij een week eerder problemen ondervonden op de zachte band. Binder gaf voor de Grote Prijs van Doha te kennen dat de bandenkeuze een ‘fikse tegenslag’ was voor het Oostenrijkse merk. De zachte band bleek namelijk te zacht voor de RC16, terwijl de harde band, waar normaal gesproken de voorkeur naar uitgaat, geen optie was vanwege de koelere omstandigheden in de avond. En op de medium voorband - de enige asymmetrische in Qatar - was het gevoel verre van goed: Binder was tijdens het testen drie keer gecrasht op die compound.

Ondanks dat Binder uiteindelijk een sterke inhaalrace reed, sprak hij nadien van een ‘extreem zware wedstrijd’. “Ik was echt behoorlijk bang om terug te gaan naar de medium voorband, aangezien ik daarop drie keer was gecrasht tijdens het testen”, sprak Binder. “En alle drie de keren had ik het niet aan zien komen. Maar we hadden geen andere keuze. De soft was gewoon geen optie. In de kwalificatie was het zelfs niet mogelijk om twee keer voor een snelle tijd te gaan op dezelfde voorband, doordat de rechterkant al volledig klaar was wanneer ik op een nieuwe achterband wilde gaan pushen. Het was duidelijk dat we wel voor de medium band moesten gaan, ook al waren we er geen fan van. Anders zouden we het einde van de race niet halen.”

“Ik moest supervoorzichtig te werk gaan op de momenten dat ik van de ene naar de andere kant van de band switchte", vervolgde Binder. "Ik moest bijna in een rechte lijn remmen, om daarna naar de andere kant van de band te gaan. Het was niet mogelijk om tijdens het remmen die hoek te nemen, want zodra je aan de voorkant blokkeert, geeft dat een heel negatief gevoel. Dus ik moest mijn rijstijl een klein beetje aanpassen, met name bij het ingaan van de rechterbochten. Maar toen ik het trucje eenmaal doorhad, kon ik vrij goed pushen.”

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images