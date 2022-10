Binder aan kop in VT1 Maleisië, Espargaro begint dramatisch

De eerste vrije training op het Sepang International Circuit begon vrijdag onder droge omstandigheden. Het was wel degelijk bewolkt aan het begin van de 45 minuten durende sessie, maar de condities van het circuit waren prima voor de eerste training van het weekend. Marco Bezzecchi beleefde er wat minder plezier aan. Hij wilde na een outlap direct beginnen aan een volledige ronde, maar schoof onderuit in de eerste bocht. Ook Aleix Espargaro kende problemen. Hij kwam met zijn eerste motor op de baan, maar daar scheelde wat aan. De Aprilia-rijder bracht de RS-GP direct binnen. Hij ging vervolgens op de tweede machine naar buiten en met die machine gleed hij in zijn outlap onderuit. Espargaro bleef ongedeerd, de machine was er een stuk minder aan toe.

Intussen had Fabio Quartararo de sessie geopend met een 2.00.543, hij was de snelste man op de baan in de eerste minuten van de sessie. De Fransman kwam na tien ronden terug in de pits en hij zag dat de problemen van Espargaro nog geen verleden tijd waren. Hij had net zijn eerste volledige ronde van de sessie gereden toen er een waarschuwingslichtje aanging op het dashboard van de RS-GP. Espargaro bracht zijn machine naar binnen en was zichtbaar gefrustreerd over de gang van zaken. De Aprilia-monteurs gingen aan het werk terwijl Espargaro hoofdschuddend toekeek. Enea Bastianini had zijn zaken beter op orde, hij schoof door naar de tweede plek in de sessie. De Gresini-rijder voelde zich eerder dit jaar ook al goed op het circuit van Sepang, hij topte in februari de wintertest op dit circuit.

Zoals wel vaker had WK-leider Francesco Bagnaia wat meer tijd nodig om op gang te komen. De Ducati-rijder klokte vroeg in de sessie een 2.00.961 en dat was lange tijd zijn snelste ronde. Tegen het eind van de sessie kwam de Italiaan samen met zijn collega's weer op de baan om nog een gooi te doen naar de snelste tijd van de sessie. Zijn merkgenoot Jorge Martin was de eerste met een rappe tijd. Op de harde achterband ging hij naar 2.00.105. Joan Mir verbeterde zich naar de tweede plek terwijl ook Phillip Island-winnaar Alex Rins zich in de top-drie meldde. Als een van de weinige coureurs op de zachtste achterband gebruikte Marc Marquez de grip van dat zachte rubber het beste, hij klokte 1.59.623. In zijn kielzog ging Brad Binder naar de derde plek terwijl ook Martin zich weer verbeterde. Zo stonden er ineens drie coureurs met een tijd onder de twee minuten.

Daar kwamen in de eindfase nog wel een paar coureurs bij. Bastianini verbeterde zich naar 1.59.875, goed voor de voorlopige derde plek. Brad Binder gebruikte Marquez nogmaals als referentie en klokte 1.59.479. Daarmee stond hij met een voorsprong van een tiende op Rins, die tweede werd voor Marquez en Bastianini. Joan Mir werd vijfde voor Jorge Martin en Fabio Quartararo. Fabio di Giannantonio kende een goed eeerste sessie, hij eindigde op de achtste plaats voor beide VR46-rijders Luca Marini en Marco Bezzecchi.

WK-leider Bagnaia kwam in de eerste sessie niet verder dan de elfde plek. Hij was met een 2.00.770 maar liefst 1,2 seconde langzamer dan Binder. Zijn teamgenoot Jack Miller deed het niet veel beter. De Australiër volgde na Bagnaia, Franco Morbidelli en Alex Marquez op de veertiende plek voor Pol Espargaro, Miguel Oliveira en Cal Crutchlow. Maverick Viñales kwam niet tot een verbetering na een bijna-aanvaring met Bagnaia in de slotminuten, Espargaro kwam niet meer op de baan en reed slechts vijf ronden in de eerste sessie.

Remy Gardner werd 21ste voor Darryn Binder en Raul Fernandez. Tetsuta Nagashima was de langzaamste, hij is dit weekend opnieuw de vervanger van de geblesseerde Takaaki Nakagami.

Uitslag: Eerste vrije training MotoGP Grand Prix van Maleisië