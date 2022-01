Binder: 2021 was voor mij een verlengd rookieseizoen

De MotoGP-nieuwkomers kregen het in 2020 niet cadeau. Die moesten tot juli wachten voordat het seizoen begon en reden dat jaar slechts veertien races op negen verschillende circuits. Brad Binder brak wel degelijk door met een schitterende overwinning in de Grand Prix van Tsjechië, maar werd ook regelmatig met de neus op de feiten gedrukt. Hij scoorde in 2021 nog een mooie overwinning in Oostenrijk, waar hij gokte door op slicks buiten te blijven toen de regen met bakken uit de hemel kwam. Het was een van de spaarzame hoogtepunten in een verder matig seizoen van KTM. Het merk was er voor het eerst sinds de introductie van de RC16 niet in geslaagd om een significante stap voorwaarts te zetten.

Binder kwalificeerde bovendien matig, hij stond slechts vijf keer in de top-tien. Zijn kracht in de races kwam wel vaker tot uiting, hij eindigde elf keer in de top-tien en werd in het kampioenschap zesde. “Het seizoen is in zijn geheel een gigantische uitdaging geweest”, verklaarde Binder. “We hebben een jaar met hoogte- en dieptepunten gehad, maar het is veel zwaarder geweest dan we vooraf gedacht hadden. We eindigen vorig seizoen met een heel goed gevoel en de verwachtingen voor 2021 waren daar ook op afgestemd. We voelden ons klaar om te vechten. Maar in werkelijkheid waren we langzamer dan we dachten. Dat maakte het een heel lastig seizoen. Ik denk dat we het in die omstandigheden alsnog vrij aardig gedaan hebben, we hebben ons alsnog verbeterd.”

Goede leerschool

Gevraagd of het voelde dat 2021 een verlenging van zijn debuutseizoen in de MotoGP was, zei hij: “Op een bepaalde manier wel, maar niet alleen vanwege de nieuwe circuits. In feite heb ik in 2020 maar zes maanden op de MotoGP-machine kunnen rijden en dat was eigenlijk niet genoeg. Aan het begin van het seizoen reed ik niet zoals ik wilde, ik maakte veel fouten. De tweede helft van het seizoen was nog iets moeilijker, maar ik voelde wel dat ik qua rijden stappen maakte. Ik kon altijd maximaal scoren. Wat dat betreft ben ik blij met de stap die we gezet hebben. We hadden hoge verwachtingen voor 2021, maar die kwamen niet uit en het was lastig om te ontdekken hoe dat kwam. Ik denk dat we de tweede helft van het seizoen goed gepresteerd hebben, we hebben uitgevonden waar we moesten groeien en waar de zwakke en sterke punten liggen.”