Bookmakers zien WK-leider Bagnaia als grote favoriet voor TT Assen

De Ducati is momenteel de sterkste motor van het MotoGP-veld en dat is terug te zien in de tussenstand van het kampioenschap. De eerste vier posities worden bezet door rijders van het merk uit Bologna, dat tevens zes van de eerste zeven races heeft gewonnen. Met Jorge Martin, Marco Bezzecchi en Johann Zarco worden de plekken twee tot en met vier bevolkt door rijders van satellietteams van Ducati, maar de WK-leider is wel iemand van het fabrieksteam: Francesco Bagnaia. De regerend wereldkampioen zag Martin afgelopen weekend in Duitsland wel iets van zijn achterstand afknabbelen, maar met de tweede plek in zowel de sprintrace als de Grand Prix heeft hij de leidende positie behouden. Martin is na zijn dubbele zege op de Sachsenring de nieuwe nummer twee in het kampioenschap, hij geeft nog maar zestien punten toe op Bagnaia.

Desondanks zien de bookmakers Bagnaia als de grote favoriet voor de laatste race voor de zomerstop van de MotoGP: de TT van Assen. De Italiaan is naast regerend wereldkampioen en WK-leider ook de verdedigend winnaar van de race in Drenthe. Vorig jaar boekte Bagnaia zijn eerste zege in Assen als MotoGP-coureur, nadat hij ook in de Moto2 en Moto3 al eens won op het TT Circuit. Wie dit weekend een euro inzet op een zege van de man uit Turijn, krijgt daar 1,65 euro voor terug. Als je denkt dat Martin de race op zijn naam schrijft, dan krijg je 5,00 euro voor iedere euro die je inzet. Bezzecchi is de nummer drie op de lijst met een quotering van 8,00, terwijl Zarco het opvallend genoeg moet doen met een odd van 19,00 - evenveel als Luca Marini, maar hoger dan Brad Binder, Marc Marquez en Fabio Quartararo (allen 15,00).

Coureur Quotering Francesco Bagnaia 1,65 Jorge Martin 5,00 Marco Bezzecchi 8,00 Brad Binder 15,00 Marc Marquez 15,00 Fabio Quartararo 15,00 Luca Marini 19,00 Johann Zarco 19,00 Jack Miller 21,00