BMW sluit MotoGP-deelname niet langer uit: "Moet wel zinvol zijn"

Sinds het vertrek van Suzuki eind 2022 zijn er vijf fabrikanten actief in de MotoGP: Ducati, KTM, Aprilia, Yamaha en Honda. Het is geen geheim dat promotor Dorna Sports graag een zesde fabrikant wil aantrekken en de nieuwe technische reglementen voor 2027 moeten daarvoor een mooi instapmoment vormen. Hoewel er nog niet veel bekend is over de plannen, is wel duidelijk dat de inhoud van het motorblok teruggebracht wordt naar 850 cc. Ook moet er dan met volledig duurzame brandstoffen geracet worden, terwijl de aerodynamica naar verluidt ook behoorlijk op de schop gaat.

Merken die genoemd worden als mogelijke toetreders zijn Suzuki en BMW. Het laatstgenoemde merk is nog nooit actief geweest in de MotoGP en voormalige CEO Markus Schramm heeft meermaals laten weten geen interesse te hebben in deelname aan het wereldkampioenschap. Sinds november zwaait Markus Flasch echter de scepter bij BMW Motorrad en hij sluit niet uit dat het er ooit van komt. "BMW M is al jaren een voertuigpartner van de MotoGP. Als baas van BMW M ben ik bij alle races geweest, ik ken de mensen die aan het roer staan en we zijn een merk dat daar al aanwezig is. Het is echter duidelijk dat het zinvol moet zijn voor ons en daarom kijken we er nauwkeurig naar. Ik sluit het niet uit", vertelt Flasch over een mogelijke MotoGP-deelname aan Motorrad.

Die stap past binnen het streven van Flasch om de toewijding van BMW Motorrad aan de motorsport te versterken. "Ik ben een groot voorstander van motorsport. Als hoofd van BMW M besloot ik om BMW M en BMW Motorsport samen te voegen. Het staat voor mij buiten kijf dat motorsport een echte bijdrage levert aan de kracht van een merk en aan enthousiasme binnen de community van een merk", legt hij uit. "Je kunt daarom aannemen dat we bij BMW Motorrad onze toewijding aan de motorsport zullen blijven versterken."

Momenteel is BMW Motorrad al actief in diverse kampioenschappen als het WK Superbikes en het Endurance World Championship. "Natuurlijk bekijken we goed hoe het WK Superbikes zich ontwikkelt qua format en of dat het juiste ding is voor ons wat betreft de kalender, de keuze van circuits, het deelnemersveld en de technologie", verklaart Flasch. Hij stelt dat BMW bekijkt of deze kampioenschappen met productiemotoren de enige series blijven waarin het merk actief is. "We gaan aan de organisatorische kant van onze motorsporttak ook veranderingen doorvoeren om ons hierop voor te bereiden. Dit loopt niet vooruit op een beslissing over een of andere klasse, maar je kunt aannemen dat het WK Superbikes niet onze enige optie is en dat we ook naar andere mogelijkheden kijken."