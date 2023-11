Als beloning voor zijn eerste wereldtitel in het WK Superbikes in 2022 kreeg Alvaro Bautista de mogelijkheid om in de Grand Prix van Maleisië met een wildcard te starten op een GP23 van Ducati. De eenmalige terugkeer van de inmiddels 38-jarige Spanjaard verliep echter niet zoals gehoopt. Nadat hij het hele weekend onderaan de ranglijsten had gebungeld, kwam hij op zondag met 53 seconden achterstand als zeventiende over de finish in Sepang. Daar had Bautista na de race wel een verklaring voor, want in de aanloop naar het raceweekend raakte hij geblesseerd tijdens een WSBK-test in Jerez.

"Ik wilde niets zeggen over de blessure. Wij rijders zijn koppig en proberen altijd tegen alles te vechten. Tijdens de test in Jerez kwam ik hard ten val en werd ik geraakt op mijn nek. Sindsdien had ik geen symptomen of pijn, maar toen ik vrijdag weer op de motor stapte, begon ik een sterke pijn in mijn arm te voelen. Ik ben het hele weekend behandeld, maar het is niet beter geworden. Ik voel me slecht, want ik heb helemaal niet van het weekend kunnen genieten", verklaarde Bautista. Hij zag dat de blessure, die vermoedelijk iets met zijn schouder te maken had, vooral gevolgen had voor hoe hij door de linkerbochten kwam.

"Sterker nog: als je naar de telemetrie kijkt, zit ik in de rechterbochten op het niveau van de andere rijders. In de linkerbochten mis ik echter zes of zeven tienden van een seconde bij het remmen, omdat ik geen kracht in mijn arm heb", vervolgde Bautista. "Het was dus een slecht weekend. Niet vanwege het resultaat, maar omdat ik er geen moment van kon genieten of op mijn gemak kon rijden. Ik wilde niets zeggen, maar de realiteit is dat ik de lul was. Ik probeerde er geen groot probleem van te maken, maar het deed me echt pijn. Ik heb het zaterdag aan het team verteld, omdat ze erg verbaasd waren dat ik het goed deed in de rechterbochten en zo slecht in de linkerbochten."

De eenmalige terugkeer van Bautista in de MotoGP, de klasse die hij vijf jaar geleden verliet, liep zodoende uit op een teleurstelling. Daar hield hij dan ook een slecht gevoel aan over. "Ik weet niet echt wat ik heb, maar ik voel me slecht. Ik heb geen pijn, totdat ik mijn arm op het stuur leg. Het is alsof ik achteruit ga door de pijn. Ik moet tests ondergaan. In Jerez voelde ik de pijn in mijn nek, maar als ik geen kracht zet, heb ik niet het gevoel dat ik iets heb. Ik moet het laten nakijken. Ik ben erg gefrustreerd over mezelf, afgezien van het resultaat. Deze blessure heeft 90 procent van mijn weekend beïnvloed. Ik heb het hele weekend niet goed kunnen rijden."