Binder over crash met Miller: "Hopelijk doe ik dat nooit meer"

Binder en Miller stonden samen op de vijfde startrij, maar in de tweede bocht liep het al mis tussen de twee toen Binder achterop de Pramac Ducati van de Australiër reed. Binder werd voor zijn tweede crash van het seizoen in de eerste ronde van een race bestraft met een long lap penalty voor de Europese Grand Prix van volgende maand en stelt dat hij verkeerd had ingeschat hoe het veld op elkaar gepropt zou worden bij de tweede bocht.

"Ik kon alleen maar sorry zeggen", aldus Binder. Veel meer kan je na zo'n overduidelijk incident niet zeggen. Het was mijn fout en jammer genoeg heeft dat ook iemand anders de race gekost. Het is al de tweede keer dit jaar dat ik een vriend eruit heb gereden. Dat maakt het misschien makkelijker om sorry te zeggen, maar tegelijkertijd is het gewoon zonde. Het was mooi van hem om er ontspannen mee om te gaan, maar hopelijk doe ik dat nooit meer."

"Ik denk dat ik gewoon een beetje te gretig was bij de start om plaatsen goed te maken, maar bij het ingaan van de tweede bocht had ik het overzicht niet."

KTM had het heel lastig tijdens het eerste weekend in Aragon, maar bij de terugkeer voor de Teruel GP maakte de Oostenrijkse constructeur een flinke stap. De vier rijders van het fabrieksteam en van Tech 3 kregen tijdens de trainingen verschillende setups ter beschikking om de juiste richting proberen te vinden en dat wierp zijn vruchten af. "Het leek erop dat we wat hadden gevonden en ik voelde me goed", stelde Binder.

"Mijn inronde na afloop van de warmup ging vier tienden sneller zijn dan mijn snelste tijd. Ik dacht niet dat de 15de startplek een probleem zou gaan zijn. We hebben de manier waarop de motor natuurlijk draait wat beter kunnen maken. Zodra je gaat leunen komt de motor beter naar de apex. Dat maakt het veel makkelijker om de motor weer recht te krijgen uit de bochten."