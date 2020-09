Binder krijgt boost van eerste tijd: "Waren het een beetje kwijt"

De verschillen waren vrijdag bijzonder klein aan de kop van het veld, maar Binders naam prijkte uiteindelijk bovenaan. Met een 1.31.628 was hij sneller dan tijdens het voorgaande weekend en leek hij de smaak weer te pakken te hebben. Die rappe ronde kwam na een week waarin Binder de sterke punten van de KTM niet optimaal kon benutten op het Misano World Circuit Marco Simoncelli. Hij reed de machine naar eigen zeggen niet op de ‘KTM-manier’ en verdronk een beetje in de vele aanpassingen. Een eerste plaats in de vrijdagmiddagsessie was het teken dat men de juiste weg is ingeslagen.

“We hebben een goede aanpassing gedaan waardoor ik weer beter kan remmen en ik voldoende grip heb om de bocht aan te vallen als ik van het gas ga”, vertelde Binder aan onder meer Motorsport.com. “Dat hebben we gevonden tijdens de tweede run in de tweede training, met twintig ronden op de zachte band. Dat voelde een stuk beter. Over het algemeen ben ik heel blij met de stap die we gemaakt hebben, zodra we de nieuwe band gebruikten voelde ik het voordeel. Ik kijk ernaar uit om zaterdag weer te beginnen en hopelijk kan ik dan dat gevoel weer meenemen uit de tweede training van vandaag. Het waren een paar zware dagen waarin het voelde alsof ik klem zat, ik had deze dag echt nodig om te zien wat er mogelijk is. Ik hoop dit vertrouwen mee te nemen naar morgen.”

De MotoGP-debutant raakte ‘de weg een beetje kwijt’ door het experimenteren. “Vorige week hebben we heel wat gedaan, maar tijdens de race voelde het voor het eerst weer een beetje beter. Daar begon het positieve dus alweer”, vervolgde hij. “We hebben dit weekend veel geprobeerd wat betreft het bochtenwerk en het optimaal benutten van de grip, maar ik denk dat we naar iets zochten wat niet echt bij onze motor past. Misschien zijn we de weg daar een beetje kwijtgeraakt. Zodra ik de motor weer ging rijden zoals dat hoort bij een KTM, is onze motor sterk. En deze middag kon ik dan een goede rondetijd rijden.”

De KTM RC16 heeft zich tot nu toe vooral bewezen in situaties waarin er niet veel grip is. Op het circuit van Misano is er genoeg grip, dat droeg volgens Binder bij aan de problemen. “Als ik terugkijk naar Jerez was het gripniveau abominabel met die hete temperaturen, in Brno was er over het algemeen heel weinig grip. Dit is het eerste circuit waar we rijden waar ontzettend veel grip is, waar je bijna geen drop van de banden hebt. Tijdens de race van vorige week zag je rijders in de laatste vijf ronden nog een persoonlijk snelste tijd rijden. Op die andere circuits was er soms een paar seconden verval ten opzichte van het begin van de race. Dat is de grootste reden waarom we problemen gehad hebben, maar ik ben blij dat we nu een stap gemaakt hebben. Vorige week was het lastig voor ons als KTM, maar nu staan we er een stuk beter voor.”