Met een dominante race pakte Binder zijn eerste overwinning op het hoogste niveau, maar bezorgde hij KTM ook haar eerste succes in de MotoGP. Na een miserabel seizoen in 2019 vertrok Johann Zarco vorig jaar tussentijds bij de Oostenrijkse formatie, Binder kreeg daardoor direct promotie naar het fabrieksteam. Aanvankelijk zou hij voor Tech 3 rijden.

Zarco kon tot zijn eigen frustratie niet uit de voeten met de KTM, maar heeft zichzelf inmiddels opnieuw uitgevonden. Zarco voelt geen enkele wrok richting KTM of Binder, de racewinnaar van KTM heeft volgens Zarco de ‘frisse blik’ die nodig is. “Ik ben best blij”, reageerde Zarco gevraagd naar de overwinning van Binder. “Zelfs voor KTM ben ik blij. Hij doet nu het werk dat ik vorig jaar niet kon doen. Ze hebben een enorme stap gemaakt met deze motor. Hij is met een frisse blik opgestapt en dat helpt ze heel goed bij KTM. Dat heeft hij nu al in zijn derde race bewezen. In Jerez was hij behoorlijk sterk en de andere rijders hadden geluk dat hij crashte. Ik denk dat hij toen al op het podium had kunnen staan. Nu was het tijdens de Tsjechische GP lastig met de banden, hij maakte optimaal gebruik van zijn voordeel en won.”

Zarco begon voor het eerst in twee jaar vanaf pole-position aan een race, maar hij had na een mindere start wat werk te doen. Hij had een aanrijding met voormalig teamgenoot Pol Espargaro en kreeg daarvoor een straf, hij wist de derde plaats echter te houden en pakte zodoende zijn eerste podium als Avintia Ducati-rijder. Ondanks de overwinning van KTM heeft hij geen spijt van het vroegtijdige vertrek. Hij denkt dat het ‘perfect’ is dat Binder nu op zijn plek zit.

“Ik heb absoluut geen spijt of [gedachten] dat ik langer geduld had moeten hebben”, vervolgde hij. “Vorig jaar was ik aan het worstelen, ik moest voor mezelf een beslissing nemen en stoppen. Ik had vrijheid nodig om mezelf weer te vinden. Ik voelde dat ik betaald werd om alleen maar beroerd te rijden. Dat wilde ik niet langer. Tegenover KTM had ik de plicht om eerlijk te zijn, ik wilde het niet meer doen. Ik stap er liever uit dan dat ik slecht presteer. Ik heb een enorme stap gemaakt, ik ging in december naar Ducati en daar kreeg ik een ander gevoel. Het voelde meer zoals het ook voelde in Moto2. De motor gaf me tijdens de tests al vertrouwen, wat dat betreft kon ik veel meer aan mezelf werken. Het is voor KTM perfect dat ze Brad hebben. Hij heeft laten zien dat hij in de Moto2 om problemen heen kon rijden. De motor is een stuk beter geworden, maar in de MotoGP heb je nooit een perfecte motor. Hij was gewoon de betere rijder en daarom won hij.”