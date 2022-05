Biaggi op Mugello uitgeroepen tot MotoGP-legende

De ceremonie vond plaats op het circuit van Mugello, waar dit weekend de Italiaanse Grand Prix wordt verreden. Massimiliano Biaggi kreeg de bijbehorende medaille overhandigd van Dorna CEO Carmelo Ezpeleta. Onder meer Jorge Lorenzo, een goede vriend van Biaggi, generatiegenoot Loris Capirossi en Jack Miller waren aanwezig. Ook de fabrieksrijders van Aprilia, waarmee Biaggi veel succes heeft gekend, waren van de partij: Aleix Espargaro en Maverick Vinales.

Biaggi debuteerde in 1991 in het wereldkampioenschap 250cc en won een jaar later zijn eerste race. In 1994 pakte 'Mad Max' zijn eerste titel met Aprilia. Hij werd ook in 1995, 1996 en 1997 kampioen in de middelcategorie. Biaggi maakte in 1998 de overstap naar de koningsklasse, toen de 500cc. Hij won gelijk bij zijn debuut met de Honda, op Suzuka in Japan; hetgeen later nooit meer is vertoond. De Italiaan zou het jaar afsluiten op de tweede plaats in het WK, achter Mick Doohan.

Tot aan 2005, zijn laatste jaar, eindigde Biaggi altijd in de top-vijf van het kampioenschap. Driemaal werd hij vice-wereldkampioen en net zo vaak werd hij derde in de eindrangschikking. In die jaren had de 'Romeinse keizer' het vaak aan de stok met Valentino Rossi. Hun duels behoren tot de meest verhitte in de geschiedenis van de motorsport.

In totaal behaalde Biaggi 42 Grand Prix-zeges, waarvan dertien in de koningsklasse, 11 podiumplaatsen en 56 pole-positions. Na zijn GP-loopbaan voegde hij er ook nog twee Superbike-wereldtitels aan toe, in 2010 en 2022 (21 zeges in totaal). De enige andere coureur die het heeft gepresteerd om een GP-titel en een Superbike-titel te veroveren is John Kocinski.

"Dit is een zeer speciale dag voor mij", aldus Biaggi tijdens de ceremonie. Hij bedankte onder meer de fabrikanten waarmee hij heeft samengewerkt, Aprilia, Honda en Yamaha, en de aanwezige gasten. "Zij hebben mij altijd gesteund in goede en in slechte tijden." De inmiddels 50-jarige Italiaan noemde ook zijn zoon en dochter. "Dit is een emotioneel moment, want nu kunnen zij zeggen: mijn vader is een legende. Dit is erg cool. Twintig jaar geleden dacht ik niet zo."

Biaggi is tegenwoordig eigenaar van een Moto3-team dat uitkomt met Husqvarna. "Een droom. Ik wil graag mijn ervaring overbrengen op de rijders van de toekomst. Hopelijk worden het kampioenen."