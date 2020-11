Bezzecchi slaat aanbieding Aprilia af, ook Roberts in beeld

Aprilia heeft lange tijd gewacht op de uitslag van Andrea Iannone’s dopingzaak en dat heeft erin geresulteerd dat het aantal vrije rijders op de markt nog maar zeer beperkt is. Alle goede coureurs in Moto2 hebben inmiddels ook een plek voor volgend jaar en dat betekent dat het Italiaanse merk zich moet roeren om nog het een en ander los te weken. Moto2-rijder Marco Bezzecchi was een van de coureurs op de lijst van Aprilia, maar hij kreeg van zijn werkgever VR46 geen toestemming om de stap naar de MotoGP te maken met de renstal uit Noale.

VR46-teambaas Pablo Nieto bevestigde zaterdag dat Bezzecchi inderdaad een aanbieding heeft gehad van Aprilia, maar dat de rijder gewoon in Moto2 blijft. “De toekomst van Bezzecchi ligt bij ons, in 2021 zal hij voor ons rijden”, zei Nieto in gesprek met DAZN. Ze hebben het geprobeerd, Aprilia wilde hem graag hebben. Ze hebben gezien dat hij een van de beste rijders in de klasse is en zij hebben een goede rijder hard nodig. Marco is op dit moment onze kopman in het Moto2-project en ik denk dat hijzelf ook graag in Moto2 blijft om volgend jaar voor het kampioenschap te vechten.”

Aprilia heeft eerder aangegeven dat ook testrijder Bradley Smith nog een ‘valide mogelijkheid’ is voor 2021, ondanks dat de Brit zijn racezitje in de laatste races van dit seizoen af moest staan aan Lorenzo Savadori. Vanuit de Moto2 worden ook Fabio di Giannantonio en Aron Canet genoemd als mogelijke coureurs voor het tweede Aprilia-zitje, Aprilia CEO Massimo Rivola onthulde zaterdag dat ook Joe Roberts op de lijst staat. Niet veel later sprak Italtrans-teammanager Liugi Pansera de verwachting uit dat de Amerikaan in 2021 gewoon voor dat team gaat rijden.

Naar verwachting moet er voor het eind van dit weekend een knoop doorgehakt worden met betrekking tot de tweede rijder van Aprilia. Het merk doet aankomende week een privétest in Jerez waar de nieuweling in het ideale geval al op zou moeten stappen.