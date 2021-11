De beste races van Rossi: Toen Lorenzo dacht dat hij ‘m binnen had

Eerder verschenen in deze serie: De beste races van Rossi: Met de deur in huis bij Yamaha

Het is misschien wel de beroemdste laatste ronde van Valentino Rossi aller tijden. Hij bracht een schitterend duel met Jorge Lorenzo tot een – voor hem – goed eind. Op het moment dat Lorenzo dacht dat de overwinning binnen was, kwam Rossi nog onderdoor en pakte hij de winst. Het was een significante zege in het opzicht dat de Italiaan er een belangrijke stap mee zette richting zijn negende en laatste wereldtitel. Vanaf dat moment was Rossi zijn jongere teamgenoot namelijk vaker de baas dan andersom en dat bracht hem, zeker toen Lorenzo in Groot-Brittannië en Tsjechië belangrijke punten liet liggen, de wereldtitel. Jorge Lorenzo blikte vorig jaar bij BT Sport nog terug op de race, die door velen bestempeld is als de mooiste MotoGP-race ooit. “Ik was op dat moment nog iets te koppig om de deur dicht te gooien”, weet Lorenzo zijn verliespartij aan een gebrek aan ervaring. “Ik was bang om dat te doen en niet de lijn te rijden die ik de hele race al reed. Dat is waarom ik niet echt wist wat ik moest doen, hij profiteerde van de situatie.”

Het was bovendien een voorbeeld van Rossi’s killer instinct, die op dat moment wist waar hij Lorenzo moest pakken. “Ik was op dat moment 22 jaar oud, ik had niet de ervaring die ik nu heb”, aldus Lorenzo, die eind 2019 de motorfiets verruilde voor een luxueus leven als investeerder. “Valentino was al bijna 30 en had enorm veel ervaring. Ik geef toe dat hij onder normale omstandigheden altijd beter was in het remmen. Ik begreep met de Ducati wel hoe ik zo laat mogelijk kon remmen, maar in die periode met Yamaha was hij sterker en daar profiteerde hij ook van. Mijn sterke punt lag meer in de bochtensnelheid dan in het remmen. Hij had deze kwaliteit beter onder de knie dan ik. Wat er gebeurd was als ik de bocht een meter meer naar binnen had aangesneden? We zullen het nooit weten, maar dan had ik het waarschijnlijk op kunnen vangen en was de zege voor mij geweest. Misschien had ik de binnenkant van de bocht genomen en dan zou ik alsnog naar buiten gegaan gegleden zijn waardoor hij me ingehaald had. Kortom, je weet het nooit.”

Rossi wilde met die overwinning in Barcelona niet alleen een punt maken ten opzichte van zijn team en Lorenzo, ook de publieke opinie stond de Italiaan niet aan. Rossi werd afgeschreven door critici, die genoeg gezien hadden na de eerste races van 2009. Het was brandstof voor Rossi om zijn beste beentje nog eens voor te zetten: “Het was weer een afrekening, een gevecht op het scherpst van de snede met een inhaalactie in de laatste bocht.”