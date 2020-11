Yamaha bestraft voor gebruik illegale motoronderdelen

Bronnen lieten aan Motorsport.com weten dat er onderzoek gedaan werd naar een mogelijk strafbaar feit. Uit onderzoek kwam naar voren dat Yamaha tijdens een van de eerdere races dit seizoen gereden heeft met onderdelen die niet overeenkwamen met de voor de start van het seizoen vastgestelde specificatie. Voor aanvang van het seizoen moesten MotoGP-fabrikanten hun specificatie doorgeven, de ontwikkeling daarvan is gedurende het kalenderjaar is bevroren.

Het ging in dit geval om de zuigers van de Yamaha M1. Dat was overigens ook een onderdeel waar de renstal eerder dit jaar nogal wat malheur mee had. Tijdens de beide Jerez-races begaven twee motoren van Yamaha het met dit probleem. Het is niet uitgesloten dat het wisselen van de onderdelen iets te maken heeft met die problemen met de zuigers. Yamaha diende eerder dit jaar een verzoek in om de onderdelen te mogen vervangen, maar trok het verzoek relatief snel weer in toen de andere leden van de MSMA (het samenwerkingsverband van MotoGP-fabrikanten) dwars lagen.

Als gevolg daarvan heeft de Yamaha Motor Company 50 punten in mindering gekregen in het kampioenschap voor constructeurs. Het Monster Energy Yamaha MotoGP-team (fabrieksteam) heeft 20 punten in mindering gekregen in het kampioenschap voor teams, in datzelfde kampioenschap heeft ook Petronas Yamaha SRT 37 punten in mindering gekregen. Deze straf betekent overigens ook dat de rijders van de beide teams niet getroffen worden en dat het ongemeen spannend blijft in het kampioenschap voor rijders. Drie van de vier Yamaha-rijders staan momenteel in de top-vijf van het MotoGP-klassement. Dat blijft onveranderd.

In een verklaring schreven de FIM-stewards: "Vanwege een interne vergissing heeft de Yamaha Motor Company niet voldaan aan het protocol dat hen verplicht om unanieme toestemming te krijgen van de MSMA voor technische veranderingen. Om die reden raakt Yamaha Motor Company 50 WK-punten bij de constructeurs kwijt. Dit is het dubbele aantal punten voor het niet respecteren van het protocol door technische veranderingen. Monster Energy Yamaha MotoGP is 20 WK-punten voor teams kwijtgeraakt. Dit zijn de punten die het team verdiend heeft terwijl het protocol niet opgevolgd werd. Petronas Yamaha SRT raakt 37 WK-punten voor in het teamklassement kwijt, dit is ook het aantal behaalde punten in de periode dat het protocol niet opgevolgd werd."

In het constructeurskampioenschap staat Yamaha nu derde met 158 punten, Ducati heeft de leiding in dat kampioenschap overgenomen met 171 punten. Suzuki staat tweede met 163 punten. In het kampioenschap voor teams is het fabrieksteam van Yamaha nu gezakt tot de vijfde plaats met 156 punten.