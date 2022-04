'Beschamende' vertoning in MotoGP-kwalificatie: "Levensgevaarlijk"

In Moto3 ontstonden de afgelopen jaren vaak gevaarlijke situaties doordat coureurs extreem langzaam reden. De stewards hebben maatregelen ingesteld om dit tegen te gaan. Maar ook in de MotoGP-klasse, volgens velen een klasse met coureurs die een voorbeeldfunctie hebben, ging het zaterdag mis in de derde vrije training en in het eerste deel van de kwalificatie. Suzuki-rijder Alex Rins, die zich voor Q2 plaatste, zegt dat de MotoGP-stewards harder moeten optreden.

“Het is onacceptabel, we zijn een voorbeeld voor de andere jongere rijders in de paddock”, zegt Rins. “Ik weet niet wat we eraan moeten doen. In Q1 was ik aan het pushen en vier of vijf rijders voor me stonden gewoon stil. Het slaat nergens op, het is zo gevaarlijk. Ze moeten iets doen, op deze manier gaan we nog wat meemaken. Ik dacht dat we voor de kwalificatie misschien een gat van vijf seconden te creëren tussen de rijders. We zijn MotoGP-rijders, we zijn geen Moto3-rijders. We praten er tijdens elke bijeenkomst van de Safety Commission over en het is elk raceweekend weer hetzelfde.”

Aprilia-rijder Aleix Espargaro verloor zijn concentratie door de perikelen in Q1 en crashte. Zijn kwalificatie kwam daardoor ten einde. Hij beschuldigde LCR Honda-coureur Alex Marquez van beschamend gedrag, maar verklaarde ook dat hij zich niet mag laten afleiden. “Het is beschamend. Ik moet zeggen dat het vandaag mijn fout was. Ik zit in een andere positie, ik ben de leider en voel me goed. Ik kan mijn concentratie op dat soort momenten niet verliezen, maar man… Als het een rookie is die wacht begrijp ik dat nog. Maar Alex Marquez, een fabrieksrijder van Honda met drie of vier jaar ervaring in de klasse, hij wacht op mij in VT4, in Q1 met de eerste band. En met de tweede band ook, dat begrijp ik echt niet. Het maakt me niet uit dat hij mij volgt, maar dat hij me zo volgt is ongelofelijk. Ik heb geprobeerd het plan te veranderen, ik ben meteen begonnen met Franco [Morbidelli]. Hij kreeg de ruimte en daarna met de nieuwe band ging ik vroeger naar buiten om het verkeer te vermijden. En toen wachtte hij in de pitbox al op me. Maar ik moet meer naar mezelf kijken, ik heb geen controle over hem en zijn team. Ik moet mezelf concentreren, de crash werd deels daardoor veroorzaakt.”

Suzuki-rijder Joan Mir wil het onderwerp bij de volgende race opnieuw ter sprake brengen in de Safety Commission. “Elke GP is het weer hetzelfde liedje”, voegt hij toe. “Je moet een strategie hebben om het alleen te doen of juist iemand te volgen. Als je begint te spelen, dan verlies je de kans op een goede kwalificatie. Misschien verlies je wat snelheid als je niemand volgt, maar het voordeel van anderen volgen is groot en dat is waarom het steeds weer gebeurt. Ik vind het niks, het is gevaarlijk. We zullen we de volgende keer weer over moeten praten.”

Honda-rijder Pol Espargaro zegt er geen probleem mee te hebben: “Het hoort er nu eenmaal bij”, aldus Espargaro. “De verschillen zijn heel klein, elke tiende van een seconde telt. Soms krijg je een situatie zoals in Mandalika met Alex Marquez en [Luca] Marini, zij volgden mij. En soms volg ik juist anderen. Maar de jongens van de fabrieksteams klagen erover als ze tien plekken naar achteren staan, dat het niet eerlijk is. Maar het hoort erbij, soms moet je nu eenmaal voordeel pakken als het kan.”