Beschadigd voorwiel oorzaak van uitvalbeurt Bastianini

De drievoudig MotoGP-racewinnaar begon zondag vanaf pole-position aan de 28 ronden durende wedstrijd op de Red Bull Ring. Bij de start werd hij echter te grazen genomen door Francesco Bagnaia, de latere winnaar. Bastianini kwam in een gevecht terecht met Pramac-rijder Jorge Martin, de coureur met wie hij strijdt om het tweede fabriekszitje bij Ducati. In het duel om de vierde plek kwam Bastianini in de vijfde ronde even op de kerbstone tussen bocht 9 en 10. Daardoor ontstond een deuk in de velg en dat zorgde er weer voor dat er luchtdruk uit de band liep. De coureur was daardoor langzamer in de derde bocht voor hij in de vierde bocht helemaal van de baan vloog. Bastianini bracht zijn machine vervolgens in de pits.

“Ik was snel genoeg om een geweldige race te rijden”, zegt Bastianini. “Met nog 23 ronden te gaan ging ik in bocht 9-10 iets te wijd en raakte ik de kerbstone. En daardoor ging het wiel kapot. Ik was druk in de voorband kwijt en daarna was het afgelopen met mijn race. We hadden vanaf de eerste training echt een heel goed weekend, elke keer vonden we iets meer. Ik ben niet helemaal tevreden met mijn resultaat, maar ik weet wel dat we de volgende race weer vooraan kunnen staan.”

Bastianini denkt dat hij zonder problemen het podium had kunnen halen, maar hij vindt troost in het feit dat hij elke sessie competitief was. “Ik denk dat de overwinning mogelijk was”, zegt de Gresini-rijder. “Ik had sowieso het podium kunnen halen, maar dat kunnen we niet met zekerheid zeggen. Nu gaan we naar Misano, mijn thuisrace. Ik ben zeer gemotiveerd omdat we dit weekend goed opgebouwd hebben, ik werd steeds beter. Ik denk dat we de komende wedstrijden competitief kunnen zijn, of eigenlijk de rest van het kampioenschap.”

Als Bastianini voor 2023 geen promotie krijgt naar het fabrieksteam, rijdt hij volgend seizoen bij Ducati-juniorteam Pramac.