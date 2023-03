Beroepscommissie FIM buigt zich over straf Marc Marquez

Marc Marquez kegelde RNF Aprilia-rijder Miguel Oliveira onderuit in de derde ronde van de Portugese Grand Prix. Beide rijders komen dit weekend daardoor niet in actie tijdens de Grand Prix van Argentinië. Marquez is maandag geopereerd aan een gebroken middenhandsbeentje. De Spanjaard moest verantwoording afleggen voor het incident bij de FIM-stewards en kreeg een dubbele long lap-penalty voor de Argentijnse GP.

Op het moment dat de straf uitgesproken werd, was nog niet duidelijk dat Marquez niet aan de start zou staan in Termas de Río Hondo. Het betekende dat de Honda-rijder zijn straf niet zou hoeven inlossen omdat in de beslissing specifiek gesproken werd over de Argentijnse GP. De FIM kwam daar dinsdag op terug door te stellen dat de straf van Marquez zou blijven staan tot de eerstvolgende race dat de coureur weer aan de start staat.

Honda uitte haar ontevredenheid over de aangepaste straf en kondigde aan in beroep te gaan. Donderdagochtend vond op Termas een hoorzitting plaats met de stewards en vertegenwoordigers van het Honda-fabrieksteam. Er is tijdens die zitting geen consensus bereikt over de zaak. Die wordt nu doorverwezen naar de beroepscommissie van de FIM in Lausanne.

Het is nog niet duidelijk wanneer die zitting plaatsvindt, maar duidelijk is wel dat de juristen zich er voor de Grand Prix van Amerika over gaan buigen. Dan zal duidelijk worden of Marquez alsnog zijn long lap-penalty moet inlossen op het Circuit of the Americas.

RNF Aprilia, in dit geval het slachtoffer van Marquez, heeft zich ook in de zaak gemengd met een statement. Het team van Wilco Zeelenberg en Razlan Razali is van mening dat de straffen voor dergelijke vergrijpen te laag zijn.