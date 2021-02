Berichten over annulering Thaise GP een ‘misverstand’

Dinsdag maakte de Bangkok Post melding dat de lokale autoriteiten besloten hadden om de start van het nieuwe MotoGP-contract met Dorna uit te stellen tot 2022. Dit zou te maken hebben met de aanhoudende onzekerheid rond het coronavirus. Vorig jaar werd de race in Thailand als een van de eersten geschrapt toen de pandemie greep kreeg op de wereld.

Motorsport.com informeerde bij zowel Dorna als het Buriram Circuit, beide partijen hebben het nieuws ontkend. “Het gaat om een misverstand”, leest de korte verklaring van het circuit. “In feite heeft de overheid bekendgemaakt dat de race van 2020 geannuleerd is en dat er in 2021 gereden wordt. We kijken uit naar het hosten van de Thaise GP in oktober.”

De race staat op de kalender voor 10 oktober aanstaande. Thailand was in 2018 voor het eerst het toneel van een MotoGP-race. Het evenement bleek door de massale belangstelling en de ondersteuning van de overheid een lucratief gebeuren.

Het is echter nog de vraag hoe de kalender er dit jaar uit komt te zien. Het coronavirus heeft de wereld nog altijd in zijn greep en de eerste races van dit seizoen zijn inmiddels alweer uitgesteld. Dorna maakte vorige week bekend dat de GP’s in Argentinië en Amerika uitgesteld worden en – indien mogelijk – later dit jaar ingepast worden. Het wereldkampioenschap heeft al ingespeeld op het schrappen van deze races door een extra afspraak in Qatar in te plannen. Ook keert de Grand Prix van Portugal terug op de kalender.