Bastianini en Zarco verklaren bizarre aanrijding op MotoGP-grid

Bastianini klapte op de startgrid van het Autodromo Internazionale del Mugello op de achterkant van Zarco’s Ducati GP21. De Avintia-coureur kon daardoor niet in actie komen tijdens de GP van Italië. De wereldkampioen in de Moto2-klasse had niet echt een verklaring voor het incident, maar hield er wel een pijnlijk been aan over.

“Het was een hele lastige dag voor mij, maar ik denk dat alle rijders dat hadden na het nieuws over het overlijden van Jason”, aldus Bastianini. “Ik denk dat we niet helemaal geconcentreerd waren voor de race. Toen ik de grid kwam remde Zarco ontzettend hard net voor me en het was voor onmogelijk hem te ontwijken. Het was een heel raar moment, dat is het enige dat ervan kan zeggen. Ik weet het niet. Ik voel me niet helemaal geweldig, ik hoop dat ik voor Barcelona hersteld ben en dan zien we wel wat we kun Barcelona kunnen.”

Zarco dacht dat zijn motor stuk was na de aanrijding en vreesde voor zijn deelname aan de race. Uiteindelijk was hij blij dat Bastianini relatief ongeschonden uit het incident kwam. “Er gebeurde heel veel”, zei Zarco in gesprek met Canal +. “Voor de start raakte Bastianini mij. We kwamen uit de laatste bocht. Ik accelereerde en remde om de banden warm te krijgen en klaar te zijn voor de start. Je kunt zien dat de motor stuk was, het belangrijkste is echter dat hij niet serieus geblesseerd raakte. Ik dacht wel dat mijn motor stuk zou zijn na het incident en dat m’n race klaar was. Het zadel was prima intact, dus ik kon gewoon starten. Het was niet geweldig, maar ik kon mijn positie vasthouden.”

Zarco deed uiteindelijk mee om het podium in de Grand Prix van Italië, maar eindigde op de vierde plaats.