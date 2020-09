Bastianini bevestigt: “Heb MotoGP-contract bij Ducati getekend”

Bastianini was al enige tijd in beeld voor een MotoGP-zitje bij Ducati, maar dat team had meer keuze. Naast Jorge Martin, die een mondeling akkoord heeft met Pramac Ducati, zou namelijk ook Luca Marini in beeld zijn voor een overstap vanuit de Moto2-klasse. Waar Martin en Marini het heugelijke nieuws nog niet hebben kunnen bevestigen, deed Bastianini dat vrijdagmiddag na afloop van de tweede vrije training wel.

“Ik kan inderdaad zeggen dat ik een contract getekend heb bij Ducati, maar op dit moment weet ik nog niet bij welk team ik ga rijden. Dat kan in de komende week duidelijk worden, maar dat gaat nog even duren”, aldus Bastianini in gesprek met MotoGP.com. “Voor mij is het heel belangrijk om volgend jaar bij Ducati te rijden, het is een goede familie voor mij. Het is een Italiaanse motor en ik kom ook uit Italië. Ik denk dat ik ook snel kan zijn in de MotoGP, maar dat moeten we nog zien.”

Het heeft er alle schijn van dat Bastianini zijn MotoGP-debuut volgend seizoen gaat maken bij Avintia Racing. Teambaas Ruben Xaus verklaarde vrijdag dat het ‘99 procent’ zeker is dat Johann Zarco aan het eind van dit seizoen bij de renstal vertrekt. De Fransman zou in dat geval naar het fabrieksteam kunnen gaan, maar een zitje bij Pramac Ducati ligt meer voor de hand. Francesco Bagnaia lijkt vooralsnog de grootste favoriet om volgend seizoen bij de hoofdmacht van de Desmosedici te gaan rijden, naast zijn huidige teamgenoot Jack Miller.

Bastianini staat momenteel na zes wedstrijden op de tweede plaats in het wereldkampioenschap Moto2. Hij schreef de GP van Andalusië en de GP van Tsjechië al op zijn naam, maar eindigde daarna buiten de punten in Oostenrijk. Tijdens de GP van Stiermarken kwam hij niet verder dan de tiende plaats. Vrijdagmiddag was de 22-jarige coureur wel de snelste in de tweede vrije training voor de Grand Prix van San Marino.