Tijdens de Britse Grand Prix van 2023 begon de MotoGP met het handhaven van de omstreden bandendrukregels. Tijdens 30 procent van de sprintraces en 50 procent van de Grands Prix moesten rijders boven de minimale bandendruk van 1,88 bar van de voorband blijven. De eerste overtreding leverde een waarschuwing op, iedere daaropvolgende overtreding leidde tot steeds zwaardere tijdstraffen. De maatregel was impopulair bij de rijders, die duidelijk maakten dat er te weinig speelruimte was en dat de bandenspanning dermate hoog kon oplopen dat het nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor de veiligheid.

In 2024 gelden de regels nog steeds, al wordt iedere overtreding meteen bestraft met diskwalificatie. Michelin heeft echter besloten om het window te vergroten door de minimale bandenspanning van de voorband te verlagen tot 1,80 bar. "Deze winter hebben we alle data van vorig jaar opnieuw geanalyseerd en alle belastingtests opnieuw gedaan met simulaties per circuit. Na dit proces hebben we besloten de bandendruk te verlagen van 1,88 naar 1,80 bar", zegt Piero Taramasso, motorsportbaas van Michelin. "Dit geeft de engineers en rijders iets meer marge, doordat ze tussen 1,8 en 2,1 bar kunnen blijven. Dat is een goede range om de bandenspanning aan de voorkant onder controle te krijgen."

Taramasso benadrukt dat Michelin met deze keuze iets meer risico neemt dan afgelopen seizoen. Daarom is ook besloten dat de rijders tijdens Grands Prix langer boven de voorgeschreven minimale bandendruk zitten dan in 2023 het geval was. "Wel hebben we gevraagd om er tijdens de zondagse race minimaal 60 procent van de race-afstand aan te voldoen in plaats van 50 procent, omdat we iets meer risico nemen", legt Taramasso uit. "Dit werd goed ontvangen door de organisatoren, teams en rijders. Zo is het vanaf de test in Qatar en dit blijft het hele seizoen zo."

Michelin heeft tijdens de test in Sepang succesvol getest met de nieuwe reeks banden voor 2024. Dat geldt ook voor de nieuwe 'hard plus'-compound, die maandag en dinsdag ook in Qatar van de partij is. Taramasso stelt dat deze nieuwe voorband eveneens in de smaak viel en dit seizoen meermaals gebruikt gaat worden. "Als alles bevestigd wordt, kunnen we de hard plus tijdens de Spaanse GP in Jerez van 2024 al introduceren. De band wordt dan op zo'n tien circuits ingezet."