Nieuwe bandendrukregels maken MotoGP onveilig, vindt Bagnaia

Nadat de MotoGP in 2022 meerdere teams betrapte op het rijden met een lagere bandenspanning dan het door Michelin voorgeschreven minimum, heeft de sport voor 2023 strengere regels in het leven geroepen. Rijders moeten nu gedurende minimaal 50 procent van een Grand Prix en 30 procent van een sprintrace voldoen aan de minimale bandenspanning van 1,88 bar voor de voorband en 1,7 bar voor de achterband. Sinds de Britse Grand Prix worden de regels, die als veiligheidsmaatregel werden ingevoerd, ook daadwerkelijk gehandhaafd.

Dat heeft tot dusver twee overtredingen opgeleverd: Maverick Viñales hield zich in Catalonië niet aan de regels en kreeg daarom een officiële waarschuwing, datzelfde gold voor Dani Pedrosa na de GP van San Marino. De MotoGP heeft besloten om overtredingen van de bandendrukregels in 2022 nog met een glijdende schaal te bestraffen. De eerste fout van een coureur levert nog een waarschuwing op, een daaropvolgende overtreding levert een tijdstraf van drie seconden op. Iedere fout die daarna begaan wordt, levert een grotere tijdstraf op. Vanaf 2024 worden overtredingen van deze regel echter bestraft met een diskwalificatie.

'Absoluut geen verbetering van veiligheid'

De MotoGP-coureurs hebben overwegend negatief gereageerd op de regels vanwege de gevolgen die het heeft op het gevoel op de motor. In verkeer loopt de bandenspanning regelmatig op tot boven de 2,0 bar en dat zorgt ervoor dat voorband grip verliest, terwijl ook de remprestaties minder worden. Dat is op zichzelf al gevaarlijk, maar ook het inhalen is hierdoor moeilijker en gebeurt op agressievere wijze. Rijders willen nu vroeg in de race toeslaan om te voorkomen dat ze later tegen problemen met de bandendruk aanlopen. Zij oordelen dan ook dat deze bandenspanningsregels een belangrijke rol speelden in de relatief gezapige Grand Prix van San Marino, waarin maar mondjesmaat werd ingehaald.

"Ik vind deze regel onveilig, want je loopt veel meer risico om te crashen", zegt Ducati-rijder Francesco Bagnaia over de bandendrukregels. "Als je achter een rijder zit en een inhaalpoging wil doen, moet je veel riskeren. Het is heel makkelijk om de voorkant te verliezen. En in omstandigheden op circuits als Misano, waar je veel moet remmen, kan de bandendruk voor een grote beperking zijn. Het is echter waar we het mee moeten doen, dus we moeten beter begrijpen hoe we ons op dat vlak kunnen verbeteren. We moeten beter voorspellen wat er in de race gaat gebeuren. Als je vooraan rijdt, moet je namelijk het ene doen. Rijd je verder naar achteren, moet je juist iets anders doen. Er verandert dus veel, maar deze regel maakt onze sport absoluut niet veiliger."