Balaton Park Circuit op reservelijst voor MotoGP-seizoen 2024

Op 26 mei opende het gloednieuwe Balaton Park Circuit, gelegen naast het Balatonmeer in Balatonfőkajár, haar deuren. Het circuit beschikt over een FIA Grade 2-licentie, waardoor de formuleklassen voor junioren al welkom zouden zijn, maar de Formule 1 nog niet. Daarvoor is een FIA Grade 1-licentie vereist. Het 4,1 kilometer lange circuit in Hongarije is wel gebouwd naar de standaard voor zo'n Grade 1-licentie en telt zes rechterbochten en tien linkerbochten. Er is standaard plek voor 10.000 fans op de tribunes, maar de capaciteit kan uitgebreid worden tot 120.000 toeschouwers middels tijdelijke tribunes.

Het bestuur van het circuit hoopte in 2024 al een grote, internationale raceklasse binnen te halen en die mogelijkheid zit er ook in nu de MotoGP heeft aangekondigd dat dit circuit op de reservelijst staat voor komend seizoen. Mocht één van de 22 Grands Prix, een recordaantal races voor de tweewielers, niet door kunnen gaan, dan zou de MotoGP dus kunnen uitwijken naar het Balaton Park Circuit. Dat is echter wel nog met twee asterisken. Het hangt namelijk af van het contract tussen de MotoGP en de organisatie en de homologatie van het circuit.

Mocht dat allemaal in orde zijn en het circuit dus goedgekeurd voor de MotoGP, dan zou de Hongaarse Grand Prix zomaar kunnen terugkeren na een lange afwezigheid. In 1990 en 1992 werd al op de Hungaroring geracet, maar sindsdien zijn meerdere plannen voor een terugkeer naar Hongarije op niets uitgelopen. Dorna Sports en het Hongaarse agentschap voor mobiliteitsontwikkeling werken samen aan de homologatie van Balaton Park Circuit, waar in 2024 het World Superbikes al moet rijden. Het is de bedoeling dat Balaton Park Circuit vervolgens in 2025 officieel op de MotoGP-kalender staat.

Hoogste normen

De bouw van het Hongaarse circuit duurde vier jaar en het project kreeg ruim 200 miljoen euro aan investeringen. Het Balaton Park Circuit, ontworpen door de Hongaarse Ferenc Gulacsi, biedt volgens oud-Formule 1-coureur Giancarlo Fisichella - die begin dit jaar alvast over het circuit mocht rijden - genoeg uitdagingen. "Toen ik voor het eerst op Balaton Park Circuit reed, was ik onder de indruk van de karakteristieken", zei de Italiaan. "Dit circuit heeft echt alles: een spannende reeks snelle bochten, uitdagende haarspeldbochten en gave chicanes. Dit circuit heeft een mooie flow en geeft je een geweldig racegevoel. De eerste bocht en het einde van het achterste rechte stuk zijn de hotspots voor inhaalacties. Al met al is Balaton Park een genot om op te rijden."

Bestuurslid Gianpaolo Matteucci van het Balaton Park Circuit benadrukte bij de opening dat zij klaarstaan om de grootste raceklassen te verwelkomen. "Omdat we klaar zijn om internationale motorsport evenementen te organiseren, is het Balaton Park Circuit gebouwd volgens de hoogste normen zoals vereist door de regelgeving van de FIA en FIM."