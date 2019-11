Bagnaia naar ziekenhuis na bizarre crash in VT3

Bagnaia wilde aan het eind van de derde training weer de baan op gaan toen hij over het stuur van zijn Ducati GP18 gelanceerd werd bij het uitrijden van de pitstraat. Hij klapte met z’n hoofd tegen het asfalt en werd naar aanleiding van het incident naar het medisch centrum op het circuit gebracht. Daar werd geconstateerd dat de coureur een hersenschudding opgelopen had, ook werd een breukje in de linkerpols gevonden. De Italiaan komt zaterdag niet meer in actie, maar het is ook twijfelachtig of hij zondag tijdens de seizoensfinale nog in actie komt.

Dr. Michele Zasa van Clinica Mobile liet in een verklaring weten: “Pecco [Bagnaia] is bij bewustzijn en maakt het gezien zijn crash redelijk goed. Hij heeft een hersenschudding en herinnert zich niets meer van het incident. Hij heeft ook pijn in zijn pols en het lijkt erop dat er een breukje in zit. Op dit moment is hij niet fit genoeg om te rijden, maar we zullen de resultaten van de CT-scan moeten bekijken. Ook als die negatief zijn, is de kans dat hij kan racen maar heel klein. De medisch directeur op het circuit heeft daarin de beslissende stem. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat hij gaat racen, ook vanwege de pijn in zijn pols.”

Zie ook: Quartararo aan kop in derde training GP van Valencia

Bagnaia was bij aanvang van de vierde vrije training weer aangekomen op het circuit en bekeek de sessie vanuit de pitbox. Voor de Italiaan staat aankomende dinsdag een belangrijke test op het programma. Hij komt dan voor het eerst met de nieuwe Ducati in actie.

Met medewerking van Matteo Nugnes