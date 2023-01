Bagnaia vertrouwt dat Ducati niet weer in de fout gaat met ontwikkeling

Ducati eindigde 2021 met de beste motor op de grid, maar toch meende het team een flinke stap te moeten zetten voor het seizoen erna. Dat kwam de formatie duur te staan. Bij aanvang van de openingswedstrijd in Qatar hadden de rijders van Ducati nog geen goede basis gevonden en waren ze feitelijk nog bezig met de ontwikkeling van het concept. Daardoor was kopman Francesco Bagnaia niet klaar voor het seizoen en liep hij in de eerste races van het seizoen averij op. Naast een aantal persoonlijke fouten stond Bagnaia halfweg het kampioenschap op bijna honderd punten achterstand van Fabio Quartararo. Dat Bagnaia er in de tweede seizoenshelft in slaagde die achterstand om te buigen in een voorsprong én een wereldkampioenschap, mag geen excuus zijn om dit jaar dezelfde fouten te maken.

Bagnaia heeft er vertrouwen in dat de 2023-versie van de Ducati MotoGP-machine meer een evolutie dan een revolutie is. “Ik heb veel vertrouwen in Gigi en zijn team engineers, als zij besluiten iets te doen gaan we daarvoor”, zegt Bagnaia in een persconferentie na de teampresentatie in Madonna di Campiglio. “Vorig jaar was het lastig. We kwamen van een motor in 2021 die geweldig was naar een machine die een stuk minder was. We begonnen de test in 2022 en ik was het helemaal kwijt, het was moeilijk om alles van het jaar ervoor te herhalen. Ik heb het team in Qatar gevraagd om op de rem te staan en zoveel mogelijk terug te keren naar het concept van 2021. Vanaf dat moment werkte het veel beter. Het was in elk geval anders omdat we een tweede jaar met dezelfde motor reden. Ik denk dat we meer tijd nodig hadden om het 2022-concept door te ontwikkelen. Dit jaar is het geen revolutie, maar een kleine evolutie van de motor die we vorig jaar gereden hebben. Ik heb er vertrouwen in na Valencia, de eerste aanraking was goed en beter dan in 2022.”

Bastianini denkt dat stap naar fabrieksteam niet heel groot is

Enea Bastianini is bij de Ducati-hoofdmacht Bagnaia’s nieuwe teamgenoot. Er is al veel gezegd en geschreven over de onderlinge verhoudingen tussen de twee coureurs na hun gevechten in de afgelopen jaargang. Bastianini’s eerste opdracht is echter om zich thuis te gaan voelen op zijn nieuwe motorfiets. Hij stapt van de Ducati GP21 over naar de Ducati GP23. “Voor mij was de eerste kennismaking met de 2023-motor goed”, zegt Bastianini. “Het is volgens mij geen hele grote stap, tijdens de volgende test zullen we wat meer nieuwe onderdelen proberen. Het verschil met de motor die ik in Valencia reed is niet heel groot. Het grootste verschil was toch wel dat ik van de 2019-versie naar de 2021-versie ging in 2022.”

Bastianini heeft afscheid moeten nemen van crew-chief Andrea Giribuola, die in een andere functie bij KTM in dienst is getreden. De 25-jarige Italiaan werkt vanaf heden samen met Marco Rigamonti, die vorig seizoen nog crew-chief van Johann Zarco was bij Pramac. “Onze aanpak was goed, we hebben samen een goede start beleefd. We weten dat er tijdens het seizoen wat meer spanning kan zijn, maar op dit moment ben ik gefocust op mijn doelen en werken we goed samen. De aanpak in het fabrieksteam is iets anders, Pecco kent dit proces goed. Maar ik maak me daar geen zorgen over, ik kijk er enorm naar uit.”