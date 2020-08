Bagnaia succesvol geopereerd, terugkeer gepland in Misano

Bagnaia ging in de slotfase van VT1 hard onderuit en bezeerde zich daarbij behoorlijk. In het ziekenhuis werd aanvankelijk gedacht aan een knieblessure, maar het bleek te gaan om een breuk in het scheenbeen. Na een MRI-scan werd duidelijk dat er geen schade was aan de kniebanden.

“Tijdens de operatie is er een plaat met verschillende schroeven bevestigd om de articulaire fractuur van het rechter scheenbeen te stabiliseren”, liet het team in een verklaring weten. “De rijder uit Piëmont wordt maandagochtend uit het ziekenhuis ontslagen en kan dan direct met fysiotherapie beginnen. Het doel is om in Misano weer terug te keren.”

Daarmee is dus duidelijk geworden dat Bagnaia het drieluik met de race in Brno en twee races op de Red Bull Ring moet missen. De Grand Prix van San Marino staat half september op het programma in Misano. Ducati heeft reeds bevestigd dat testrijder Michele Pirro de komende races het stuur van Bagnaia over zal nemen.