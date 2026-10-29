MotoGP GP van Australië

Bagnaia noemt Sepang zijn ‘beste kans’ en wil ‘meer risico nemen’

Na slechts 23 punten in de laatste zes rondes te hebben gescoord, is Bagnaia optimistisch dat hij zijn fortuin op Sepang kan keren

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 29 okt 2026, 11:46

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Francesco Bagnaia zegt dat hij bereid is meer risico te nemen tijdens de Grand Prix van Maleisië van dit weekend en omschrijft Sepang als zijn “beste kans” om een sterk resultaat te behalen voordat hij Ducati verlaat.

De Italiaan heeft een sterke staat van dienst op het Sepang International Circuit, waar hij twee van de laatste vier Grands Prix in Maleisië won. Vorig jaar zette Bagnaia zijn GP24 op pole position en won hij de sprintrace, ondanks dezelfde problemen die een groot deel van zijn campagne plaagden.

Nu het seizoen 2026 zijn einde nadert, ziet de drievoudig wereldkampioen Sepang als zijn beste kans om weer wat plezier te vinden op de GP26 na wat een frustrerend jaar is geweest.

“Ik kijk er echt naar uit om hier te rijden. Ik hou van het circuit en ik denk dat dit de beste kans is die ik heb om er wat meer van te genieten”, zei hij donderdag.

“Ik ga mijn uiterste best doen. Ik ga meer risico nemen om ervan te genieten.

“Het wordt heel moeilijk, maar ook vorig jaar had ik niets op mijn motor en pakte ik pole position en won ik daarna een sprint. Daarna had ik een probleem in de race. Dit jaar is het min of meer hetzelfde, maar ik zou graag willen genieten.

“De test verliep hier goed. Ik was behoorlijk snel en ook het tempo was sterk, dus dat zou goed zijn.”

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Het circuit van Sepang zou dit jaar uitgebreid worden gerenoveerd, maar die plannen werden later geschrapt.

Sinds de race van vorig jaar is slechts een deel van de baan van nieuw asfalt voorzien, maar Formule 1-coureurs meldden eerder deze maand tijdens de Grand Prix van Bahrein in Maleisië al dat het asfalt loskwam.

Michelin had een extra medium achterband meegenomen die oorspronkelijk was ontworpen voor de opnieuw geasfalteerde baan, terwijl de rijders ook een zachte en een harde band tot hun beschikking hadden.

“De banden zijn anders”, zei Bagnaia. “Ze hebben andere banden meegenomen dan bij de test, omdat ze dachten dat het circuit opnieuw geasfalteerd zou worden, maar ze hadden wat problemen met het verschepen van het materiaal, dus het asfalt is hetzelfde.

“Afgezien daarvan heeft de Formule 1 de rechte stukken beschadigd. Dus laten we zien. Het wordt interessant. De nieuwe mediumband werkt misschien en het wordt interessant om die te proberen.”

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