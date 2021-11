Bagnaia: “Met deze overwinning vieren we de carrière van Valentino”

“Het was echt fantastisch”, vertelde Francesco Bagnaia, die zondag met de speciale ‘Che Spettacolo’ helm van Rossi in actie kwam. “De enige manier om zijn carrière te vieren was om met helm uit 2004 te winnen, ik droeg Vale met me mee en het was fantastisch. Ik ben zo blij. We hebben dit jaar veel geleerd, veel verbeterd en zijn echt competitief. Alles is nu klaar om volgend jaar een gooi te doen naar de wereldtitel, maar het enige waar ik nu aan denk is het vieren van Valentino’s carrière.” Na de race was Bagnaia een van de eerste coureurs die Rossi kon feliciteren met zijn carrière. “Het was heel speciaal, ik moet Vale bedanken. Het was een prachtige dag, ik gaf hem een knuffel en na de finish was het een heel mooi moment. Ik heb met die knuffel alles gedeeld wat ik wilde en dat was heel mooi om mee te maken.”

Bagnaia nam zondag halverwege de wedstrijd de leiding in de Grand Prix van Valencia over van Pramac-rijder Jorge Martin en pakte vervolgens zijn vierde overwinning van het seizoen. Martin werd tweede voor Bagnaia’s teamgenoot Jack Miller, waarmee Ducati voor het eerst in de geschiedenis het volledige podium bezette in een MotoGP-race. “Ik wist dat mijn tempo beter was dan Jorge, maar ik wilde niet veel risico nemen”, vervolgde Bagnaia. “Ik was in de tweede bocht heel langzaam omdat ik daar al een paar keer gecrasht was. Hij ging elke ronde goed, maar ik wist ook dat mijn tempo erg competitief was en dat we de mogelijkheid hadden om een gaatje te slaan. Jorge was fantastisch aan het begin van de race, ik had moeite om een punt te kiezen waar ik hem kon inhalen. Toen dat eenmaal lukte, kon ik mijn eigen tempo rijden. Dit is een van mijn beste overwinningen van dit jaar, ik ben slecht begonnen en had tijd nodig om terug te komen. Uiteindelijk hebben we het seizoen afgesloten met dit resultaat op de dag dat Vale afscheid neemt.”