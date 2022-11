Bagnaia kijkt uit naar race: “Minst stressvolle sessie van het weekend”

De Ducati-rijder heeft voorafgaand aan de laatste race van het seizoen een voorsprong van 23 punten en heeft genoeg aan een plek bij de eerste veertien in de race om kampioen te worden. Francesco Bagnaia is echter bezig aan een moeizaam weekend. In de kwalificatie kwam hij tot de achtste plek terwijl Fabio Quartararo vierde werd. De Ducati-rijder erkent dat de druk hem op bepaalde momenten parten speelde tijdens de aanval op een snelle tijd, maar verwacht dat de race van zondag de minst stresserende sessie van het weekend wordt. “Eerlijk gezegd is dat volgens mij de enige sessie waar de stress minder een rol speelt, tijdens de race kan ik me daar gewoon op focussen”, zegt Bagnaia. “In Maleisië was mijn race niet de makkelijkste, maar ik was volop geconcentreerd bezig met wat ik moest doen. Hopelijk gaat het morgen beter dan tijdens de sessies.”

Bagnaia kreeg zaterdag niet het optimale gevoel met de voorkant van de machine en stelt dat hij in de eerste fase van de race wat risico’s moet nemen om uit de gevarenzone te komen. “Ik had zeker wel iets meer verwacht, ook na wat we hier vorig jaar konden”, gaat Bagnaia verder. “Als je praat met andere rijders op onze motor, dan hebben we problemen aan de voorkant. Je kunt harder remmen, maar de feedback is wat minder. Het is vreemd, maar op deze baan is dat juist lastig. Ik ben ook meer aan het worstelen met nieuwe banden, het gevoel aan de voorkant van de machine is niet heel best, maar op gebruikt rubber zijn we gewoon competitief. We moeten nog iets verbeteren, mijn team heeft een aardig idee en dat kan helpen. Ik denk dat ik morgen niet ga winnen, maar ik moet kalm blijven en de situatie goed inschatten. Het is zeker dat ik wat risico moet nemen om uit de problemen te komen.”

De koploper in het kampioenschap stelt dat nervositeit hem in de kwalificatie niet zozeer parten speelde, als wel het feit dat hij geen onnodige fouten wilde maken. “Tot nu toe heb ik geen risico genomen, ik wil competitief zijn zonder de fouten te maken die ik in Maleisië maakte. Veel andere rijders zijn hier al gecrasht dit weekend, misschien omdat het asfalt minder begint te worden. Maar volgens mij heeft dat geen invloed op mijn prestaties.”