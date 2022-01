Bagnaia: Ducati MotoGP-motor voor 2022 nu al raceklaar

De Italiaanse revelatie won vorig seizoen vier races en greep uiteindelijk maar net naast de titel na een ijzersterk tweede deel van het jaar. Ducati won meer races dan welke MotoGP-fabrikant dan ook met Francesco Bagnaia, Jack Miller en rookie Jorge Martin. Daarmee won de Italiaanse firma ook voor het tweede jaar op rij het constructeurskampioenschap. Bagnaia omschreef de Ducati GP21 al als een “perfecte motor”, maar ontdekte tijdens de post-season test in Jerez dat de machine nog verder verbeterd was. De coureur uit Turijn stelt dat zijn team de feedback van de coureurs gebruikt heeft om het concept verder te verfijnen.

“Ducati heeft veel gehoord van de rijders. Ik heb gevraagd om een makkelijkere motor, iedereen zegt dat de Ducati nu de makkelijkste en snelste motor is”, vertelde Bagnaia in de Tank Slappers-podcast van zusterpublicatie Autosport. “Dat begrijp ik niet. Ik kan dat niet zeggen omdat ik niet gereden heb op de andere motoren. Het is heel lastig om daar iets zinnigs over te zeggen als je geen ervaring hebt op andere motoren. Ik heb gevraagd om een motor die iets eenvoudiger te rijden was in snelle bochten, dan is onze motor helemaal niet zo eenvoudig. Met de nieuwe fairing hebben we daarin een stap gezet, het voelde beter al zaten er ook wat negatieve zaken aan. Ik weet zeker dat de engineers daar nog aan zullen werken.”

"Het voelde heerlijk"

Het prototype dat Bagnaia in Jerez voorgeschoteld kreeg was al behoorlijk goed, stelde hij. “Onze tijden met de nieuwe motor waren fantastisch, ik reed die bewuste ronde ook nog met een volle tank en op mediums”, vervolgde Bagnaia. “Het voelde heerlijk en de nieuwe motor voelde heel vertrouwd. Elke keer moet je toch een beetje wennen aan een nieuwe machine. Maar we begonnen met twee goede dagen en het voelde alsof we raceklaar waren. Als de race een dag later geweest zou zijn, had ik er meteen mee kunnen rijden. De Ducati-mensen hebben geweldig werk verricht en ik weet dat we [tijdens de wintertest] in Maleisië nog wel wat verrassingen zullen zien.”

Het Sepang International Circuit is begin februari het decor van de eerste wintertest. Er staan twee officiële testdagen op het programma, daarna zijn er nog drie testdagen op het nieuwe Mandalika-circuit in Indonesië.