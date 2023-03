Dominante Bagnaia wint GP Portugal, negatieve hoofdrol Marquez

Na de tumultueuze MotoGP-sprintrace op zaterdagmiddag was het zondag business as usual voor de MotoGP-rijders met een korte warm-up én de reguliere Grand Prix. Op het Autodromo Internacional do Algarve ging die race over 25 ronden met dezelfde eerste startrij als op zaterdag: Marc Marquez vertrok van pole-position voor Francesco Bagnaia en Jorge Martin. Enea Bastianini was de grote afwezige na zijn val van zaterdag, hij is inmiddels terug in Italië en zal daar verder herstellen van zijn schouderbladbreuk. Ook Pol Espargaro was afwezig, slechts twintig rijders namen daardoor de start in de Grand Prix van Portugal.

Marquez kon zijn leidende positie ditmaal niet vasthouden bij de start, hij zag hoe thuisrijder Miguel Oliveira uitstekend vertrok en de eerste plek nam bij het ingaan van de eerste bocht. Marquez en Martin kwamen onderdoor en probeerden de plek terug te pakken, maar de beide Spanjaarden raakten elkaar en Oliveira was daardoor de leider aan het eind van de eerste ronde. Bagnaia verloor bij de start ook wat plekken, maar herpakte zich en nam achtereenvolgens Marquez en Martin te grazen. Hij bivakkeerde op de tweede plek. De Yamaha-volgers moesten wederom met een bang hartje toekijken: Fabio Quartararo leverde maar liefst vijf plekken in en lag op de vijftiende plek.

Striemend fluitconcert na roekeloze actie Marquez

Bagnaia zag intussen alle kans om naar voren te komen en nam ook Oliveira te grazen. Marc Marquez probeerde intussen het een en ander recht te zetten na een moeilijke start, maar zijn ambitie ging zijn talent deze keer te boven. Met een roekeloze actie tikte hij Martin aan, maar erger was de schade voor Oliveira. De Portugees werd werkelijk van zijn machine gelanceerd door de aanrijding met Marquez. Oliveira bleef op de grond liggen en had medische verzorging nodig, Marquez werd intussen op de terugweg naar de paddock getrakteerd op een striemend fluitconcert van de Portugese fans. Hij kon zich ook opmaken voor een bezoek aan de wedstrijdleiding.

Het gebeurde achter Bagnaia en de Italiaan had geen idee van wat zich achter hem had afgespeeld. Maverick Viñales profiteerde en ging van de vijfde naar de tweede plek met Marco Bezzecchi op de derde plaats. De VR46-rijder ging zaterdag nog onderuit en was uit op revanche. Alex Marquez was ook een van de winnaars, hij stoomde op naar de vierde plek en had intussen afgerekend met Jack Miller én Brad Binder. Quartararo had netto één coureur ingehaald, maar profiteerde wel van het incident met Marquez en lag daardoor na negen ronden op de elfde plek.

Bagnaia breekt Viñales met een paar snelle rondjes

Viñales vond intussen zijn ritme en sloot aan bij Bagnaia. De wereldkampioen inhalen was nog een tweede kwestie, maar voor Viñales was dat van later zorg. Hij moest eerst zorgen dat hij de Ducatist kon bijhouden. Met Bezzecchi op een seconde achterstand kregen de twee leiders in de wedstrijd ruimte om weg te rijden. Bezzecchi deed op zijn beurt een poging om weg te rijden van Marquez, Miller en Binder. Dat bleek een lastige taak voor de VR46 Ducati-man.

Bagnaia noteerde snelle tijden in de elfde én dertiende ronde van de wedstrijd en Viñales kon in eerste instantie niet reageren. Het gaatje werd daardoor vergroot tot ongeveer een seconde en daarmee leek de beslissende slag geslagen in het voordeel van Bagnaia. Hij koerste in de tweede helft van de wedstrijd af op winst. Het echte gevecht was daarachter met het treintje aangevoerd door Alex Marquez. Hij vocht met de beide KTM-rijders waardoor Aleix Espargaro en Johann Zarco ook aansloten. Quartararo had meer moeite om bij de achterkant van dat groepje te komen.

Alex Marquez moest aan de bak om Binder achter zich te houden, maar met drie ronden te gaan lukte het hem wel om de Zuid-Afrikaan in zijn hok te houden. De mannen vlogen met een rotgang over het circuit, maar Zarco had in de laatste ronden nog wat in de tank zitten. Hij kwam rap naar voren en pakte achtereenvolgens de beide KTM’s. In de laatste sector van de laatste ronde klopte hij ook Alex Marquez nog. Zarco pakte daardoor de vierde plek terwijl de mannen van het podium al aan het vieren waren op het rechte stuk: Bagnaia won voor Viñales en Bezzecchi.

Achter Zarco werd Alex Marquez bij zijn Gresini-debuut vijfde voor de gehavende Binder en Miller. Quartararo klopte Aleix Espargaro in de laatste ronden en pakte de achtste plek. Alex Rins maakte de top-tien compleet voor merkgenoten Joan Mir en Takaaki Nakagami. Augusto Fernandez maakte deze race wel vol nadat hij zaterdag vroeg moest opgeven door een technisch probleem. Hij hield Franco Morbidelli achter zich. De tweede Yamaha-rijder heeft de afgelopen winter hard gewerkt, maar voorlopig is het onvoldoende. Hij werd laatste van de coureurs die nog in koers waren.

Raul Fernandez maakte het drama voor RNF compleet met een crash in de voorlaatste ronde. Luca Marini (crash) moest net als Ducati-merkgenoten Martin (crash) en Fabio di Giannantonio (technisch probleem). Marc Marquez en Oliveira waren de andere uitvallers.

Uitslag: MotoGP Grand Prix van Portugal

Uitslag volgt.