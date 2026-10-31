MotoGP GP van Maleisië

Bagnaia baalt na kapotslaan windscreen: ‘Ik kan veel beter dan dit’

De GP26 kreeg zaterdag de volle laag van Pecco's woede toen zijn Maleisische weekend opnieuw niet aan de verwachtingen voldeed

Richard Asher Oriol Puigdemont

Gepubliceerd: 31 okt 2026, 12:47

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Francesco Bagnaia bleef zaterdag bij de Grand Prix van Maleisië in de MotoGP gefrustreerd, nadat hij tijdens de kwalificatie in de ochtend zijn windscherm had kapotgeslagen.

De Italiaan was laat in de sessie van Kwalificatie 2 op weg naar een betere rondetijd toen hij bij het remmen voor de eerste bocht bijna de controle over zijn fabrieks-Ducati verloor. Zijn onmiddellijke reactie was een klap op het scherm - een ongebruikelijke actie van de Turijner, maar wel een die de verslagenheid weerspiegelde die gisteren al was begonnen.

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Bagnaia startte uiteindelijk als 10e op de grid en finishte de race als zesde. Hoewel dat naar zijn maatstaven van 2026 niet slecht was, is het contrast met 2025 pijnlijk voor de tweevoudig wereldkampioen. Vorig jaar bood dit circuit hem een korte adempauze in zijn problemen die het hele seizoen duurden: hij pakte pole position en won daarna de sprint.

"Eerlijk gezegd weet ik dat ik veel beter kan dan dit", zei hij somber aan het einde van de zaterdag. "[Zoals] ik zes maanden geleden, acht maanden geleden op dit circuit al heb gedaan.

"Ook in de data zien wat ik niet kan doen en [mezelf niet herkennen] in de dingen die ik doe, is iets wat me frustratie geeft."

Daarna ging hij verder in op hoe hij zijn kalmte met de motor had verloren: "In dat soort situaties, wanneer de adrenaline behoorlijk hoog is, zet je je rondetijd neer, probeer je er nog een te rijden, met risico... en meteen in de eerste bocht remt de motor al niet... dat is moeilijk."

Bagnaia won de Sepang sprint een jaar geleden

Foto door: Shameem Fahath / Motorsport Network

Over zijn sprintrace verwees Bagnaia naar bekende problemen met slijtage van de achterband, al werd dat verzacht door regendruppels die het algemene racetempo drukten.

"Het was niet leuk", zei de 29-jarige. "Het enige geluk van vandaag is dat het begon te regenen, want ik had de achterband na drie ronden op.

"Ik startte goed... Ik probeerde Marco Bezzecchi te volgen, die voor me reed. Maar na drie ronden had ik de achterband op. Het was droog, ik viel steeds verder terug.

"Gelukkig begon het te regenen en kon ik het iets beter managen. Maar het is lastig, aangezien de race morgen twee keer zo lang is, het waarschijnlijk niet gaat regenen en de temperatuur hoog zal zijn. Dus we moeten dat begrijpen en daar een beetje aan werken."

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- Het Motorsport.com-team

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