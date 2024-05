Vrijdagochtend traden de MotoGP-rijders voor het eerst dit weekend aan op het Bugatti Circuit in Le Mans voor de eerste oefensessie. Jorge Martín klokte daarin de snelste tijd en troefde Pedro Acosta en Maverick Viñales af in de strijd om de snelste tijd. Die tijden betekenden echter weinig voor aanvang van de training, die om 15.00 uur van start ging en waarin de tien snelste rijders al een plekje in Q2 zouden veiligstellen. De omstandigheden waren daarbij uitstekend te noemen met volop zon en een temperatuur van 28 graden Celsius.

Net als tijdens de eerste vrije training lieten de rijders niet lang op zich wachten toen de groene vlag werd gezwaaid om de tweede sessie van de vrijdag van start te laten gaan. Lang liet de eerste crash van de sessie vervolgens niet op zich wachten, want na acht minuten gleed Marc Márquez onderuit in bocht 12. De Gresini-rijder werd daarna op zijn motor teruggeduwd naar de pits, terwijl Acosta op dat moment de snelste tijd in handen had met 1.31.475. De regerend Moto2-kampioen moest kort daarna echter toezien dat Viñales de koppositie overnam door met 1.31.359 de snelste tijd van het weekend tot dusver te rijden.

Training om te vergeten voor Binder

Na het eerste kwartier voerde Viñales het veld aan, voor Francesco Bagnaia en Acosta. Brad Binder was op dat moment een van de weinigen op het asfalt en klom naar de vierde positie, om vervolgens in bocht 13 te crashen. Voor de Zuid-Afrikaan van KTM was het zijn tweede crash van het weekend, nadat hij in VT1 ook al onderuit gleed. Luttele minuten na Binders crash verschenen de eerste rijders op de baan voor hun tweede run, al bleef het in afwachting van de snelle runs in de slotfase nog relatief rustig qua verbeteringen. Een van de weinigen die daar wel in slaagde, was Enea Bastianini. De Ducati-rijder kwam halverwege naar de derde plek op iets meer dan een tiende van Viñales.

Met nog 26 minuten voor de boeg moest Viñales de koppositie wel afstaan, want Martín dook met 1.31.305 nipt onder zijn tijd. De leider in het kampioenschap voerde de ranglijst met die tijd aan met nog twintig minuten te gaan, voor Viñales, de opnieuw opgestapte Binder, Bagnaia en Bastianini. Laatstgenoemde zou niet veel later opschuiven naar de tweede stek op 0.026 seconde van Martín. Teamgenoot Bagnaia nam vervolgens kortstondig de koppositie over, om die binnen een minuut alweer af te moeten staan aan Aleix Espargaró. De Aprilia-rijder kwam op nieuwe banden tot 1.31.113, waarmee hij de rest van het veld op meer dan een tiende zette. Jack Miller had op dat moment al even door het grind naast de eerste bochtencombinatie geploegd.

Martín klokt nieuw baanrecord

In het laatste kwartier zetten de rijders echter pas echt aan om een plekje in Q2 veilig te stellen. Fabio di Giannantonio liet zijn hand als eerste zien door met 1.30.683 slechts twee tienden boven het baanrecord te blijven. Terwijl Franco Morbidelli het voorbeeld van Miller volgde met een uitstapje in bocht 1, bewees Pramac-teamgenoot Martín dat het nog harder kon. Hij schaafde met 1.30.531 nog eens anderhalve tiende van de snelste tijd af, om in de voorlaatste minuut 1.30.388 te noteren en een nieuw baanrecord op de klokken te zetten. Door gele vlaggen voor crashes van Enea Bastianini en opnieuw Binder zaten late verbeteringen er niet meer in.

Met 1.30.388 en een nieuw baanrecord plaatste Martín zich als snelste rijder voor Q2, op anderhalve tiende gevolgd door Bagnaia. Acosta zat er met de derde tijd opnieuw goed bij in Le Mans, terwijl Viñales de vierde tijd klokte in de training. Op bijna twee tienden volgde Di Giannantonio op de vijfde positie, op de voet gevolgd door Miller en teamgenoot Espargaró. Morbidelli en Marco Bezzecchi plaatsten zich ook voor rechtstreeks voor Q2, iets waar Fabio Quartararo voor eigen publiek ook in slaagde. Op vier tienden klokte hij de tiende tijd, waarmee hij met afstand de beste rijder van de Japanse merken was. Marc Márquez viel zodoende buiten de boot met zijn dertiende tijd. Hij moet zich daardoor melden in Q1.

Zaterdag wordt het MotoGP-weekend in Frankrijk vervolgd met de tweede en afsluitende training, die om 10.10 uur begint. Meteen daarna staat de kwalificatie op het programma.

Uitslag training MotoGP Grand Prix van Frankrijk