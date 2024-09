Baancondities drijven MotoGP-rijders tot wanhoop: "Onacceptabel"

Motorland Aragón is voorafgaand aan de terugkeer van de MotoGP voorzien van een nieuwe laag asfalt. Het gevolg ervan is echter dat het Spaanse circuit weinig grip biedt. De problemen werden verergerd door zware regenval van vrijdag op zaterdag, die ervoor zorgde dat al het neergelegde rubber van de vrijdagse actie weer van het asfalt werd gespoeld. Het gevolg daarvan was dat er op zaterdag mogelijk nog minder grip was dan een dag eerder. Aleix Espargaró was na afloop van de voor hem zeer korte sprintrace dan ook heel duidelijk: "De omstandigheden op de baan zijn onacceptabel. De helft van de grid, of misschien zelfs nog meer, reed na vijf ronden al rondetijden van 1 minuut en 50 seconden. Dat is dezelfde rondetijd als Alonso López in de Moto2."

Over het gehele circuit was er dus betrekkelijk weinig grip, iets wat zeker naast de ideale lijn het geval was. Het grootste probleem was echter de startgrid van Motorland Aragón. Aan de rechterkant van de grid, daar waar de ideale lijn ligt, was er nog wel wat grip. In het midden aan de rechterkant was het asfalt echter vies, wat zich tijdens de sprintrace uitte in slechte starts voor onder meer Espargaró en Francesco Bagnaia. Voor de rijders kwam het niet als een verrassing dat de grid weinig grip zou bieden, want na de vrijdagse actie werd tijdens de bijeenkomst van de veiligheidscommissie al aangedragen om de gehele startgrid eens goed schoon te maken.

"Volgens mij hebben ze de baan wel een beetje schoongemaakt, maar gisteravond heeft het veel geregend en 's ochtends was het nog nat. Ik denk niet dat ze daarna nogmaals hebben schoongemaakt", stelde Luca Marini dan ook na de sprintrace, die hij als zestiende afsloot. Bagnaia sloot zich bij deze conclusie aan. De regerend wereldkampioen van Ducati kwam slecht weg van zijn derde startpositie, viel terug naar P6 en kon zich vervolgens niet echt meer herstellen. Zelf zag hij zijn slechte start al aankomen: "Toen ik op de startgrid kwam, zag ik hoe smerig het was en dus probeerde ik te voorkomen wat uiteindelijk is gebeurd."

Baan schoonmaken voor zondag?

Zondag staat de Grand Prix van Aragón op het programma en als het aan Marini ligt, wordt er ingegrepen door de veiligheidscommissie. "We gaan vragen of ze de gridposities iets beter kunnen schoonmaken. Dit is namelijk heel gevaarlijk", zegt de Italiaan. Fabio Quartararo, de nummer acht uit de sprintrace, vindt echter niet dat het hele circuit schoongemaakt moet worden. "Ik denk dat het nog slechter wordt als we proberen om het schoon te maken. Op de ideale lijn was het prima. Aan de buitenkant van de bochten was het lastig, maar als we de ideale lijn gaan schoonmaken, halen we de grip weg en wordt het nog slechter", beargumenteert hij zijn standpunt. "Ik denk gewoon dat het circuit heel weinig grip heeft. Het klopt dat het aan de buitenkant heel vies is, maar op de ideale lijn is het oké. Er is gewoon heel weinig grip."