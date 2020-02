Avintia Racing onthult MotoGP-livery voor 2020

Avintia Racing heeft voor aankomend seizoen Johann Zarco vastgelegd naast Tito Rabat. Zarco stopte bij KTM nadat hij er niet zijn draai kon vinden, maar is dit jaar dus toch weer terug te vinden op de grid. De twee coureurs gebruiken de Ducati GP19 die met meer technische samenwerking met fabrieksteam Ducati is ontwikkeld.

De nieuwe kleuren werden tijdens een launch-evenement in het Hard Rock Cafe in Andorra getoond. Voor het eerst sinds 2015 kiest het team voor een look met een paar drastische verschillen. De nadruk is een stuk meer op blauw komen te liggen.

De motoren behouden de prominente sponsoring voor teambaas Raul Romero's Esponsorama en titelsponsor Reale Seguros, een verzekeringsbedrijf. Avintia toonde ook de nieuwste versie van de KTM RC250GP, waar Moto3-coureur Carlos Tatay op gaat rijden, en de Energica Ego Corsa die Eric Granado en Xaci Cardelus ter beschikking krijgen in de MotoE.