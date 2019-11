Avintia akkoord met Ducati over betere deal

Zarco werd afgelopen weekend in verband gebracht met Avintia, maar verklaarde vrijdag geen interesse te hebben omdat het in zijn ogen “geen topteam” is. Hij verklaarde liever terug te keren naar de Moto2. Daar kon hijr de plek van Alex Marquez overnemen, die naar verwachting op korte termijn gepresenteerd wordt bij het fabrieksteam van Honda.

Maandag vond er een overleg plaats tussen het management van Ducati en Zarco, zo kon Motorsport.com melden. Ook Avintia-teambaas Raul Romero was bij dat gesprek aanwezig om Zarco over te halen voor het team te gaan rijden. Nu heeft Avintia bevestigd dat het de huidige klantendeal bij Ducati met “een paar seizoenen” verlengd heeft. Ook krijgt het team meer technische ondersteuning van de formatie uit Bologna.

Het team liet in een verklaring weten: “Vanaf nu wordt het team een satellietformatie van de Italiaanse constructeur en krijgt flink wat verbeteringen waardoor het team een stap in de juiste richting kan zetten. Het team wil in de toekomst een referentie worden in de paddock.”

Met de nieuwe Ducati-deal van Avintia ligt de weg voor Zarco vrij om aan de slag te gaan bij het team. Mocht de Fransman daadwerkelijk overstappen naar het team, gaat dat naar verwachting ten koste van Karel Abraham. Tito Rabat tekende eerder dit jaar een nieuwe deal voor twee seizoenen.

Zarco werd eerder dit weekend in verband gebracht met het Pramac Ducati-zitje van Jack Miller, de Australiër zou dan overstappen het fabrieksteam waar Danilo Petrucci plaats zou moeten maken. Met het Avintia-nieuws lijkt dit scenario van de baan. Petrucci en Miller gaven eerder aan niets gehoord te hebben over de geruchten.

Met medewerking van Lewis Duncan