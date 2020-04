Avintia Ducati in financiële problemen door coronacrisis

De eerste acht wedstrijden van het nieuwe MotoGP-seizoen zijn inmiddels uitgesteld of geschrapt en het lijkt erop dat er voorlopig nog geen eind in zicht is van de misère. Dat heeft voor de meeste raceteams grote gevolgen omdat de sponsorinkomsten daardoor ook stil zijn komen te staan. Het uitblijven van sponsorgelden is met name voor Avintia een groot probleem, zegt voormalig rijder Xaus.

“Als het kampioenschap niet begint kun je sponsoren ook niet vragen of ze betalen”, aldus Xaus in gesprek met Sky Italia. “Als privéteam zit je in een lastige situatie, we zijn nu eenmaal zwakker. De situatie is altijd lastig, maar Avintia heeft ook nog het laatste budget in het kampioenschap. Dat zit op ongeveer 11,5 tot 12 miljoen euro. Daarvan gaat 65 tot 70 procent direct naar Ducati voor het leasen van de motoren. Wanneer de sponsoren de motoren op de televisie zien, willen ze wel betalen. Als ze niet betalen, missen wij 15 procent van het budget of ongeveer 2 miljoen euro. Sponsors maken in februari of maart het eerste bedrag over, er zijn maar een paar die vooraf betalen. In ons geval hebben een paar dat wel gedaan en dat is een geluk voor ons. Het is niet veel, maar hierdoor kunnen we nog twee of drie maanden doorgaan. We zitten net als de andere privéteams in de ‘rode zone’. We hebben niet genoeg budget om trucks te leasen, kantoorruimte te huren, personeel en monteurs te betalen en middelen in te kopen.”

Avintia is een van de teams die gesteund wordt door het financiële noodpakket van MotoGP-organisator Dorna Sports. Teams krijgen in de komende drie maanden elke maand een bedrag van 250.000 euro gestort. Xaus gaf op zijn beurt toe dat het nog met Ducati aan het onderhandelen is hoe het leasebedrag voor de motoren eruit moet zien. Dat gaat afhangen van het aantal races dat dit seizoen nog gereden kan worden.

“Dorna geeft privéteams een steuntje in de rug en dat gaat ons helpen om vaste kosten te betalen, maar de motoren niet”, vervolgde hij. “De fabrikanten begrijpen dat we de motoren niet kunnen betalen als ze niet op de baan komen. We spreken twee of drie keer per week met Ducati en ze behandelen ons eerlijk. We zullen op basis van het aantal races een som overeenkomen, ook wat betreft het aantal motorblokken dat we gebruiken, het materiaal en de logistiek.”

Een satellietteam spendeert naar verluidt zo’n 4 miljoen euro per jaar per rijder voor een pakket bestaande uit twee motoren, motorblokken, aero, onderdelen en technische ondersteuning, maar de kosten voor oudere motoren zouden ongeveer gehalveerd zijn.

Met medewerking van Jamie Klein en German Garcia Casanova