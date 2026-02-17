In een verklaring die dinsdag is gepubliceerd, maakt de staat Victoria - die zowel de MotoGP op Phillip Island als de Formule 1 Grand Prix in Albert Park organiseert - duidelijk dat het MotoGP-evenement op Phillip Island moet blijven, zo'n 140 kilometer ten zuiden van Melbourne. De reactie volgt op onzekerheid over de toekomst van de race op Phillip Island.

Het huidige contract tussen Dorna Sports - onlangs omgedoopt tot MotoGP Sports Entertainment - en Phillip Island loopt af na de race van dit seizoen, die eind oktober gepland staat. Daardoor kreeg de organisator van het kampioenschap ruimte om alternatieven te onderzoeken.

Volgens de officiële verklaring zag Dorna het verplaatsen van het evenement naar Albert Park in Melbourne als de aantrekkelijkste optie. Dat circuit organiseert volgende maand de openingsronde van het Formule 1-seizoen. De regering van Victoria reageerde echter resoluut en bevestigde opnieuw haar steun voor Phillip Island.

De MotoGP hoopte de Australische GP naar Melbourne te brengen, maar daar gaat een streep door. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"De Grand Prix van Australië voor motoren is onlosmakelijk verbonden met Phillip Island en Victoria is trots om het evenement te ondersteunen", aldus de verklaring van de regering onder leiding van Jacinta Allan. "Vandaag heeft de regering-Allan het verzoek van Dorna Sports afgewezen om het evenement van Phillip Island naar Albert Park te verplaatsen."

De verklaring benadrukt ook de concrete en minder tastbare meerwaarde van de race op de huidige locatie. "De MotoGP Grand Prix trekt elk jaar tienduizenden bezoekers naar Phillip Island. Dat is goed voor het toerisme, lokale bedrijven en werkgelegenheid."

Extra financiering

Hoewel een mogelijke verhuizing is uitgesloten, heeft de regering van Victoria toegezegd te investeren in verbeteringen aan de faciliteiten van het circuit, zodat het beter voldoet aan de sportieve en commerciële eisen van MotoGP, met name na de overname van de commerciële rechtenhouder door Liberty Media.

"Victoria heeft ermee ingestemd extra financiering beschikbaar te stellen om Dorna te helpen een groter en beter evenement te creëren na 2026, op voorwaarde dat het op Phillip Island blijft", aldus de verklaring.

Carlos Ezpeleta, sportief directeur van MotoGP, reisde eind vorig jaar naar Australië. Motorsport.com begrijpt dat hij tijdens dat bezoek twee mogelijke scenario's presenteerde om de overeenkomst te verlengen: één met investeringen om het circuit te moderniseren en één met een verhuizing.

"Er moeten verbeteringen worden doorgevoerd om het evenement naar het niveau te brengen dat wij voor MotoGP willen, op het gebied van infrastructuur, de pitstraat, de paddock en de toegankelijkheid", zei Ezpeleta enkele dagen geleden tegen Motorsport.com, toen hij sprak over de toekomst van de Australische Grand Prix.