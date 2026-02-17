Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Zo helpt McLarens nieuwe stuurindicator Norris en Piastri in 2026

Formule 1
Formule 1
Zo helpt McLarens nieuwe stuurindicator Norris en Piastri in 2026

Overzicht: Wie rijdt wanneer tijdens tweede F1-wintertest Bahrein?

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Overzicht: Wie rijdt wanneer tijdens tweede F1-wintertest Bahrein?

Red Bull ziet vlak voor start F1-seizoen 2026 kopstuk vertrekken

Formule 1
Formule 1
Red Bull ziet vlak voor start F1-seizoen 2026 kopstuk vertrekken

Australië wijst verzoek van MotoGP af: geen race in Melbourne

MotoGP
MotoGP
Australië wijst verzoek van MotoGP af: geen race in Melbourne

Productieve Collin Veijer achtste op eerste Moto2-testdag in Jerez

Moto2
Moto2
Productieve Collin Veijer achtste op eerste Moto2-testdag in Jerez

Trackhouse-teambaas pleit voor aanpassing van opzet MotoGP-weekend

MotoGP
MotoGP
Trackhouse-teambaas pleit voor aanpassing van opzet MotoGP-weekend

Fernando Alonso: Adrian Newey is niet vergeten hoe hij F1-auto moet ontwerpen

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Fernando Alonso: Adrian Newey is niet vergeten hoe hij F1-auto moet ontwerpen

Tweede F1-wintertest Bahrein: Tijden, zenders en waar live kijken in Nederland

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Tweede F1-wintertest Bahrein: Tijden, zenders en waar live kijken in Nederland
MotoGP

Australië wijst verzoek van MotoGP af: geen race in Melbourne

De MotoGP hoopte de Grand Prix van Australië van Phillip Island naar Albert Park te verhuizen, maar daar zet de staat Victoria een streep door.

Laurens Stade Oriol Puigdemont
Gepubliceerd:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto door: William West - AFP - Getty Images

In een verklaring die dinsdag is gepubliceerd, maakt de staat Victoria - die zowel de MotoGP op Phillip Island als de Formule 1 Grand Prix in Albert Park organiseert - duidelijk dat het MotoGP-evenement op Phillip Island moet blijven, zo'n 140 kilometer ten zuiden van Melbourne. De reactie volgt op onzekerheid over de toekomst van de race op Phillip Island.

Het huidige contract tussen Dorna Sports - onlangs omgedoopt tot MotoGP Sports Entertainment - en Phillip Island loopt af na de race van dit seizoen, die eind oktober gepland staat. Daardoor kreeg de organisator van het kampioenschap ruimte om alternatieven te onderzoeken.

Volgens de officiële verklaring zag Dorna het verplaatsen van het evenement naar Albert Park in Melbourne als de aantrekkelijkste optie. Dat circuit organiseert volgende maand de openingsronde van het Formule 1-seizoen. De regering van Victoria reageerde echter resoluut en bevestigde opnieuw haar steun voor Phillip Island.

De MotoGP hoopte de Australische GP naar Melbourne te brengen, maar daar gaat een streep door.

De MotoGP hoopte de Australische GP naar Melbourne te brengen, maar daar gaat een streep door.

Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"De Grand Prix van Australië voor motoren is onlosmakelijk verbonden met Phillip Island en Victoria is trots om het evenement te ondersteunen", aldus de verklaring van de regering onder leiding van Jacinta Allan. "Vandaag heeft de regering-Allan het verzoek van Dorna Sports afgewezen om het evenement van Phillip Island naar Albert Park te verplaatsen."

De verklaring benadrukt ook de concrete en minder tastbare meerwaarde van de race op de huidige locatie. "De MotoGP Grand Prix trekt elk jaar tienduizenden bezoekers naar Phillip Island. Dat is goed voor het toerisme, lokale bedrijven en werkgelegenheid."

Extra financiering

Hoewel een mogelijke verhuizing is uitgesloten, heeft de regering van Victoria toegezegd te investeren in verbeteringen aan de faciliteiten van het circuit, zodat het beter voldoet aan de sportieve en commerciële eisen van MotoGP, met name na de overname van de commerciële rechtenhouder door Liberty Media.

"Victoria heeft ermee ingestemd extra financiering beschikbaar te stellen om Dorna te helpen een groter en beter evenement te creëren na 2026, op voorwaarde dat het op Phillip Island blijft", aldus de verklaring.

Lees meer:

Carlos Ezpeleta, sportief directeur van MotoGP, reisde eind vorig jaar naar Australië. Motorsport.com begrijpt dat hij tijdens dat bezoek twee mogelijke scenario's presenteerde om de overeenkomst te verlengen: één met investeringen om het circuit te moderniseren en één met een verhuizing.

"Er moeten verbeteringen worden doorgevoerd om het evenement naar het niveau te brengen dat wij voor MotoGP willen, op het gebied van infrastructuur, de pitstraat, de paddock en de toegankelijkheid", zei Ezpeleta enkele dagen geleden tegen Motorsport.com, toen hij sprak over de toekomst van de Australische Grand Prix.

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Zo helpt McLarens nieuwe stuurindicator Norris en Piastri in 2026

Formule 1
F1 Formule 1
Zo helpt McLarens nieuwe stuurindicator Norris en Piastri in 2026

Overzicht: Wie rijdt wanneer tijdens tweede F1-wintertest Bahrein?

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein II
Overzicht: Wie rijdt wanneer tijdens tweede F1-wintertest Bahrein?

Red Bull ziet vlak voor start F1-seizoen 2026 kopstuk vertrekken

Formule 1
F1 Formule 1
Red Bull ziet vlak voor start F1-seizoen 2026 kopstuk vertrekken

Australië wijst verzoek van MotoGP af: geen race in Melbourne

MotoGP
MGP MotoGP
Australië wijst verzoek van MotoGP af: geen race in Melbourne
Vorig artikel Trackhouse-teambaas pleit voor aanpassing van opzet MotoGP-weekend

Beste reacties

Meer van
Laurens Stade

Pirelli werkt aan test voor F1-regenbanden in Bahrein

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Pirelli werkt aan test voor F1-regenbanden in Bahrein

Piastri: "Slechte start kan je in F1 2026 wel zeven posities kosten"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Piastri: "Slechte start kan je in F1 2026 wel zeven posities kosten"

Pirelli geeft F1-teams meer opties voor tweede testweek Bahrein

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Pirelli geeft F1-teams meer opties voor tweede testweek Bahrein