Augusto Fernandez kroonde zich afgelopen Moto2-seizoen tot wereldkampioen. Na zes jaar in de opstapklasse te hebben gereden, gaf Tech3 GasGas hem in 2023 de kans in de MotoGP. Onlangs doken er geruchten op dat de Spanjaard zijn plaats bij de renstal zou verliezen aan Moto2-coureur Pedro Acosta. Die staat momenteel tweede in de eindstand en heeft bevestigd in 2024 voor KTM in de topklasse van de motorsport te racen, tenzij het Oostenrijkse merk geen plek heeft.

Vanwege de contracten van KTM-coureurs Jack Miller, Brad Binder, die tot eind 2024 lopen, is er alleen nog plek bij het satellietteam. Daar zit Pol Espargaro met een tweejarige deal, terwijl Fernandez' contract eind 2023 zou aflopen. Fernandez bevestigt verlengd te hebben. "Het is geregeld", zegt de 25-jarige coureur, die het een opluchting vindt om in 2024 verder te kunnen. "Ik ben blij om bij dezelfde mensen te blijven, dat helpt. Op dit moment ligt er nog behoorlijk wat werk voor de tweede seizoenshelft. Laten we kijken waar we eindigen. Ik denk dat we best leuke dingen kunnen gaan doen. We kunnen in ieder geval dichter bij KTM komen. De rest zien we in 2024 wel."

In juni liet KTM-baas Stefan Pierer al doorschemeren dat het contract van Fernandez was verlengd en dat het, ondanks dat er nu drie rijders voor twee zitjes zijn, in orde komt. Daarnaast liet de chef weten dat Pol Espargaro volgend jaar door mag, als hij presteert zoals verwacht na de terugkeer van een flinke blessure. De Spanjaard maakte zijn rentree tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Op de vraag van Motorsport.com of Espargaro het commentaar van zijn leidinggevende verrassend vond, aangezien hij al een contract op zak heeft voor 2024, antwoordt de 32-jarige coureur: "Ik weet dat ik moet presteren en ik aarzel niet om weg te gaan als er een betere rijder beschikbaar is. Dit is duidelijk. We rijden hier en moeten presteren, dat is niks nieuws. Ik zit al bijna tien jaar in de MotoGP. Ik weet dat ik moet leveren als ik wil blijven." Espargaro weet dat zijn huidige situatie het misschien lastig maakt. "Ik ben de eerste die wil terugkeren naar mijn normale vorm. Ik heb een contract voor 2023 en 2024. Ik wil presteren, maar als dat niet lukt gaan we uit elkaar. Ik ben gek op de mensen in het team. Ik ben maar een van de rijders, maar ik voel me echt een onderdeel van deze familie. Ik aarzel niet om aan de kant te gaan als er een snellere coureur is. Ik wil dit team zien schitteren."

Tech3 lijkt het team te worden waar Acosta zich bij aansluit, tenzij KTM op het laatste moment nog een andere plek voor hem vindt. Dat lijkt onwaarschijnlijk. KTM benaderde LCR Honda-baas Lucio Cecchinello voor een samenwerking in 2024, maar die wil geen afscheid nemen van Honda. De overstap zou KTM twee extra motoren opleveren, wat het probleem had verminderd. Cecchinello is echter van plan het contract met Honda, dat tot eind 2024 loopt, na te komen.

KTM onderzocht eerder al of het de plekken van Suzuki kon overnemen en op die manier een tweede satellietteam kon opzetten, maar dat werd geweigerd door Dorna. Die houdt de plekken open voor een fabrieksteam. Er wordt ook gezegd dat KTM contact heeft opgenomen met Gresini Racing over een mogelijke samenwerking in 2024, maar zij bevestigden onlangs langer door te gaan met Ducati.