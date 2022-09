Augusto Fernandez verkast naar MotoGP en voltooit line-up GasGas

Augusto Fernandez rijdt dit seizoen voor het KTM Moto2-team van Aki Ajo en is de klassementsleider in het Moto2-kampioenschap. De Spanjaard is nu voor 2023 bevestigd in het GasGas Tech3-team. Het Spaanse merk is nieuw in de MotoGP, maar gaat volgend jaar ‘gewoon’ met motoren van zusterbedrijf KTM rijden.

De 24-jarige Fernandez kwam begin dit jaar in de KTM-piramide nadat hij al enkele jaren in Moto2 gereden had. In 2019 verzamelde hij drie overwinningen en nog eens twee podiums. Het seizoen erna werd de coureur van Mallorca gerekend tot een van de favorieten voor de Moto2-titel, maar zover kwam het niet. Pas in 2021 stond hij weer op het podium. Met zes podiumfinishes en een vijfde plek in het kampioenschap werd hij opgepikt door KTM.

Het team is, ondanks dat het niveau in Moto2 dit seizoen aantoonbaar lager ligt dan de voorgaande jaren, zeker dat Fernandez alles heeft om te slagen in de MotoGP. “Ik volg Augusto al een paar seizoenen en we hebben zijn stap naar de topklasse een paar jaar geleden al met hem besproken”, zegt teambaas Hervé Poncharal. “Destijds was hij niet klaar voor de grote stap. Recent hebben we weer om tafel gezeten en het is duidelijk dat hij klaar is om naar de MotoGP te komen.”

Eerder werd Pol Espargaro al bevestigd bij dat team. GasGas, een Spaans motormerk, heeft daarmee de gedroomde line-up voor 2023. “We hebben een mooie mix van ervaring en jeugd met Pol en Augusto. Het zijn twee Spanjaarden die op een positieve en constructieve manier kunnen werken, daar zoeken we naar. Augusto moet zich nu focussen op het behalen van de Moto2-titel.”

Huidig KTM Tech3-rijder Remy Gardner vertrekt naar Yamaha GRT in het WK Superbikes, Raul Fernandez (geen familie van) vervolgt zijn loopbaan volgend seizoen bij RNF Aprilia.

Met de aankondiging van Fernandez is de MotoGP-grid voor 2023 compleet.