"We willen het testteam versterken en een rijder contracteren, maar we denken niet aan een veteraan of een gepensioneerde rijder, we willen een jonge rijder die bereid is om veel ronden te rijden en we kunnen het maximale halen uit de tests die de concessies ons toestaan", vertelt Yamaha's sportief directeur Maio Meregalli op Silverstone aan Motorsport.com. Het Japanse merk heeft het dit jaar lastig doordat testrijder Cal Crutchlow geblesseerd is aan zijn hand en dus ook al zijn wildcard-deelname in Silverstone heeft moeten afstaan.

Yamaha's eerste keuze als testrijder was de Australische Remy Gardner, die in het WK Superbikes rijdt met een team van de in Iwata gevestigde fabrikant. Gardner heeft in Groot-Brittannië bovendien voor de tweede keer een wildcard gekregen namens Yamaha. De eerste wildcard kwam in Duitsland, ter vervanging van de geblesseerde Álex Rins en in Groot-Brittannië ter vervanging van Crutchlow. Gardner zal de volgende wildcards echter niet kunnen rijden, omdat deze samenvallen met de superbikeraces. De Australiër wil daarnaast geen fulltime testrijder worden. Desondanks sluit Yamaha een laatste onderhandeling om hem te overtuigen niet uit. Die onderhandelingen betekenen bovendien niet dat Crutchlow zijn rol bij Yamaha vaarwel kan zeggen.

Augusto Fernández, een solide alternatief

In afwachting van dat laatste gesprek met Gardner, bevestigde Yamaha op zondag dat ze hebben gesproken met Augusto Fernández, de Moto2-wereldkampioen van 2022 die bezig is aan zijn tweede seizoen bij GasGas Tech3. De Mallorcaan heeft nog geen plaats op de MotoGP-grid van 2025 en zijn opties in het WK Superbikes, wat een alternatief voor hem zou kunnen zijn, zijn nog niet beschikbaar. Yamaha biedt hem een testrol aan naast Crutchlow en een aantal wildcard-deelnames dat, afhankelijk van het herstel van Crutchlow, zou kunnen oplopen tot vijf of zes races in het seizoen 2025.

“We zijn met ze in gesprek voor het geval er niets gebeurt in deze paddock of het WK Superbikes, wat moeilijk is", bevestigt Fernández aan Motorsport.com. "Het zou een goede uitweg zijn voor mij, altijd denkend aan een kans om te groeien als rijder en terug te keren naar een fulltime-zitje in de toekomst."