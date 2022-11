Fernandez geniet van MotoGP-debuut: “Het is ongelofelijk”

De Moto2-klasse was qua kwaliteit niet zo verheffend als een jaar eerder toen Remy Gardner en Raul Fernandez elkaar tot grote hoogtes dreven, maar de strijd was wel degelijk beklijvend. Pas op de laatste dag van het kampioenschap viel de beslissing in het voordeel van Augusto Fernandez, die ten opzichte van Honda Team Asia-rijder Ai Ogura een voorsprong verdedigde van 9,5 punten. Dat deed hij met succes na een vlekkeloos weekend. Fernandez eindigde op de tweede plek en kon dinsdag daarom als wereldkampioen aan zijn nieuwe avontuur beginnen in de renstal van Hervé Poncharal, dat vanaf heden als GasGas Tech3 Factory Racing te boek staat.

“Ik heb enorm genoten”, zegt de 25-jarige Spanjaard over zijn eerste MotoGP-optreden. “Mijn hele leven heb ik gedroomd van mijn eerste MotoGP-test. Het vermogen is onvoorstelbaar, dat is echt ongelofelijk. De banden zijn in vergelijking met Moto2 zoveel beter.” Een ander belangrijke verandering was dat Fernandez voor het eerst met remmen gemaakt van carbon reed. “Ik was verrast dat mijn referenties ten opzichte van Moto2 niet heel erg anders waren. Je rijdt veel sneller, maar je remt op hetzelfde moment. Dat geeft wel aan hoe extreem de vertraging is.”

Lichaam gebruiken en elektronica

Fernandez reed dinsdag 83 ronden met de KTM RC16, die voor volgend seizoen omgedoopt wordt tot een GasGas-machine. “De MotoGP-machine stelt hele andere eisen aan een rijder dan het Moto2-pakket”, gaat hij verder. “Ik sta op nul en moet een compleet nieuwe stijl ontwikkelen. Voor de Moto2-machine was ik altijd vrij groot. Ik probeerde mijn lichaam altijd in mijn voordeel te gebruiken, door zo aerodynamisch mogelijk op de motor te zitten en me achter de kuip te verschuilen. Dat is hier ook belangrijk, maar je kunt het lichaam meer gebruiken om de motor te besturen en controle te krijgen over het glijden.”

Waarin de MotoGP ook behoorlijk verschilt van de Moto2-klasse is de inzet van elektronica en een rijhoogte-apparaat. “Ik heb alles geprobeerd, ik heb behoorlijk wat langere stints gereden om de motor echt te leren kennen”, zegt Fernandez. “In de Moto2 ben je bezig met de dempers en vering, daar hebben we nu nog niet over gepraat. We hebben de elektronica wel aangepast, met het rijhoogte-systeem was ik niet goed. Ik activeerde het niet altijd omdat ik het vergat of omdat het vreemd aanvoelde. Verder hebben we gekeken welke zaken we moeten doen om de motor op mijn stijl aan te passen, ik moet nog wel wat leren en werken om beter te worden.”