Augusto Fernandez promoveert in 2023 naar GasGas in MotoGP

Tijdens het afgelopen raceweekend in Misano tekende Fernandez een deal bij het nieuwe GasGas Tech3-team. Ondanks de switch naar de merknaam GasGas maakt het team volgend jaar nog steeds gebruik van de KTM RC16-motoren. Het gaat om een eenjarige deal, KTM heeft eenzijdig de optie om het contract met nog een jaar te verlengen. Remy Gardner leek lange tijd een kanshebber om aan te blijven bij KTM Tech3, maar de teksten van zijn manager Paco Sanchez hebben het management anders doen besluiten. Gardner verklaarde voor het weekend in Misano dat hij op basis van zijn professionaliteit de deur gewezen is bij Tech3, maar KTM Motorsport-baas Pit Beirer spreekt dat tegen.

Fernandez is bezig aan zijn zesde seizoen in de Moto2-klasse en nam afgelopen weekend de leiding in het wereldkampioenschap over van Ai Ogura. Hij stapte voor dit seizoen over naar KTM Ajo om daar de plek in te nemen van MotoGP-coureurs Gardner en Raul Fernandez (geen familie). In de eerste zes races scoorde Fernandez geen podium, maar in Frankrijk won hij de Moto2-race. Later won hij nog eens drie races waardoor hij nu aan de leiding staat in het kampioenschap. Zondag werd hij derde in Misano. Hij komt daarmee ook in aanmerking voor promotie naar de MotoGP.

Het heeft er alle schijn van dat Fernandez volgend seizoen de enige rookie op de MotoGP-grid is. Zijn Moto2-titelrivaal Ai Ogura is een optie om Takaaki Nakagami te vervangen bij LCR Honda, maar Ogura heeft eerder aangegeven geen trek te hebben in een MotoGP-zitje bij Honda.

De plek van Fernandez bij Aki Ajo’s Moto2-formatie wordt ingenomen door voormalig Moto3-wereldkampioen Albert Arenas. Hij wordt daar de teamgenoot van megatalent Pedro Acosta.

GasGas Aspar, waar Arenas vertrekt, maakt daarmee plaats voor Izan Guevara of Sergio Garcia. Die beide rijders vechten momenteel om het Moto3-kampioenschap.