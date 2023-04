De asfaltlaag van COTA was de afgelopen jaren al vaker onderwerp van discussie in de MotoGP. Coureurs klaagden over de vele, en hevige, hobbels die op het circuit in Austin te vinden zijn. De organisatie besloot daarop het circuit meermaals van een nieuwe asfaltlaag te voorzien, maar daarmee zijn de problemen nog niet verholpen.

In 2021 noemde Fabio Quartararo het nieuwe asfalt namelijk nog 'een grap'. De Formule 1 had ook zorgen over het asfalt waardoor in 2022 er in bocht 2, bocht 10 en bochten 12 tot en met 16 opnieuw geasfalteerd werd. Vorig jaar klonken er weinig klachten van de MotoGP-coureurs, maar na de vrijdagtrainingen klinken er toch weer zorgen bij meerdere rijders.

Zo ook bij regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia. "We hebben vier soorten asfalt op dit circuit", merkt de Italiaanse Ducati-coureur op. "Als het droog is, kan je het wel goed hebben. Als het nat is, dan wordt het al lastiger omdat je in bocht 1, waar ze baan hebben geschraapt, op een droge baan al voelt dat de voorkant blokkeert. Op een natte baan is dat nog erger. We zullen proberen hen dit te laten begrijpen, want in bocht 11 is het asfalt vernield en in bocht 12 is het asfalt vernield."

"Zoals ik al zei, vier verschillende soorten asfalt op één baan is niet normaal", vervolgt Bagnaia, die aangeeft dat het voor hem slechter aanvoelt dan vorig jaar. "Toen waren we ongelofelijk snel en hadden we al het [ronde]record. Voor wat betreft de veiligheid en het schoonmaken van de baan: dat is wel beter geworden ten opzichte van vorig jaar. Maar als je remt voor bocht 1 en voelt dat de achterkant je omhoog duwt, blokkeert de voorkant en moet je proberen de motor af te remmen. Datzelfde geldt ook voor bocht 11 en bocht 12. Wanneer je de voorlaatste bocht ingaat begint de motor veel te bewegen omdat het asfalt daar geschraapt is. Dus ja, voor mij is het erger."

Een ramp

Meerdere rijders hebben aangegeven dat het gripniveau een stuk minder was op de plekken waar aan het asfalt gewerkt is. Voor sommige coureurs voelde het zelfs alsof de baan uit elkaar viel. "Op sommige plekken, zoals bocht 11, 12, 15 en 20 zie je als je loopt dat het asfalt scheurt", zegt Alex Marquez. "Daar is het ook een beetje raar. Je hebt in bocht drie een grote hobbel, het is een grote stap van de kerbstones naar het asfalt. Als je die raakt, crash je. Het is een gevaarlijke situatie omdat je er geen controle over hebt", aldus de Spaanse Gresini Racing-rijder.

Alex Rins was een van de coureurs die zich fel uitsprak over de staat van het asfalt. "Het begint gevaarlijk te worden", stelt de rijder van LCR Honda. "Ik vind dit echt een leuke baan met deze lay-out, maar bijna alle crashes vinden plaats op de meest cruciale punten waar het asfalt slechter is geworden. In bocht 11 en 12 is het asfalt superbeschadigd en de hobbels zijn veel erger dan vorig jaar."

Volgens VR46-coureur Luca Marini zou het slechts een kwestie van tijd zijn voordat dit onderwerp besproken zou worden bij de rijdersmeeting. "Het asfalt is een ramp", maakt Marini zijn mening duidelijk. "Het is een echt, echt slechte situatie. Misschien wel de slechtste van het seizoen. Ik ben niet blij, dit is niet goed. Ik herinner me dat we vorig jaar bij de veiligheidscommissie aan Dorna hadden gevraagd om bij het circuit aan te dringen om veranderingen door te voeren voor ons. Misschien is het voor de auto's niet zo slecht en gevaarlijk, maar voor ons is het onmogelijk om zo te rijden. We moeten een standaard invoeren voor de homologatie van circuits als deze. Ik rijd hier graag, maar met het asfalt in deze staat is dat echt heel lastig."

Iemand die niet de mening van zijn collega's deelt, is Fabio Quartararo. De Fransman stelt dat alleen bocht 12 een 'ramp' is. "Maar het circuit is niet slecht. In bocht 12 moeten ze 100 procent wat doen, want bij een kleine fout crash je al", doelt hij op het feit dat er vrijdag vijf crashes plaatsvonden in die bocht met de zwaarste remzone. "Je kunt er geen snelheid maken, maar over het algemeen is de baan in orde. Het is niet slechter dan vorig jaar, op deze bocht na."