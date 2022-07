Artsen tevreden met vooruitgang van herstellende Marc Marquez

Zes weken geleden ging Marc Marquez voor de vierde keer in krap twee jaar tijd onder het mes. Deze keer was de operatie bedoeld om hem meer mobiliteit in zijn rechterarm te geven. Die was na de vorige operatie niet goed hersteld. De artsen waren direct na de operatie al positief over de uitkomst van de ingreep, maar ze drukten Marquez op het hart dat hij alle tijd moest nemen voor het herstel. Hoewel Honda de coureur graag zo snel mogelijk terug wil hebben op de machine, laat die terugkeer nog wel even op zich wachten.

Vrijdagochtend laat Repsol Honda in een verklaring weten dat Marquez donderdag weer een onderzoek heeft ondergaan. “Het medische team was content met de ontwikkeling van de rechter bovenarm”, leest de verklaring van Honda. “Als gevolg daarvan heeft Marquez toestemming om aan de volgende fase van zijn herstel te beginnen.” Het komt er in ieder geval op neer dat Marquez zijn arm niet meer in een mitella hoeft te dragen. Dr. Joaquin Sánchez Sotelo legt uit wat de uitkomst van het onderzoek voor het verdere herstel betekent: “We zien een goede vooruitgang en dat betekent dat Marquez weer mag werken aan de mobiliteit en ook weer kan aansterken door middel van cardio.”

Marquez besloot eind mei halsoverkop te stoppen met racen, naar eigen zeggen "omdat hij zijn eigen leven terug wil" na de crash in 2020 waarbij hij zwaar geblesseerd raakte. Het is nog de vraag wanneer de coureur weer op de motor kan stappen, maar zijn vooruitgang stemt de 29-jarige rijder tevreden. “We hebben een belangrijkste stap gezet in het herstel”, zegt de rijder uit Cervera. “In dit tweede onderzoek hebben de artsen bevestigd dat de bovenarm op de goede manier herstelt. We kunnen nu beginnen met fysiotherapie en cardio. Ik ben heel blij dat mijn arm steeds beter wordt, ik voel me goed. Ik wil het hele medische team bedanken voor hun inzet en aandacht.”

Over zes weken staat er voor Marquez weer een afspraak bij de artsen gepland.