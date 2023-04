Miguel Oliveira werd in de openingsrace van het MotoGP-seizoen 2023 in de derde ronde van zijn motor gereden door Honda-coureur Marc Marquez. De Portugees raakte gewond en moest daardoor de Grand Prix van Argentinië missen. In Austin, waar komend weekend de Grand Prix van de Verenigde Staten wordt verreden, meldde hij zich donderdagochtend lokale tijd bij het medisch centrum voor een check. Hij kreeg groen licht en doet vrijdag mee aan de trainingen, waarna hij zijn gezondheid verder evalueert.

RNF Aprilia koos ervoor Oliveira niet te vervangen voor het treffen in Argentinië, wel stuurde het team een pittig statement de wereld en drong bij de FIM aan op strengere straffen na het incident met de Spaanse coureur. Marquez kreeg een dubbele long lap-penalty, die hij op het Autódromo Termas de Río Hondo zou moeten inlossen. Die race moest hij vanwege een breuk in zijn middenhandsbeentje missen en ook het treffen op het Circuit of the Americas gaat aan hem voorbij. De Honda-rijder moet de straf inlossen zodra hij terugkeert, nadat de FIM de formulering in het document van zijn straf had gewijzigd. Honda is in beroep gegaan en de zaak is voorgelegd aan de FIM Appeal Stewards.

Honda heeft voor de Grand Prix in Amerika Stefan Bradl aangewezen als vervanger van Marquez. Joan Mir keert daar terug nadat hij de GP in Argentinië moest missen door een enkelblessure, die hij opliep in de eerste ronde van de sprintrace aldaar. Tech3 GASGAS-coureur Pol Espargaro is er vanwege een kaak- en rugfractuur voorlopig niet bij. Zijn team besloot hem in Argentinië niet te vervangen, maar nu heeft de renstal KTM-testrijder Jonas Folger aangetrokken tot Espargaro terugkeert. Bij Ducati neemt testrijder Michelo Pirro de plaats in van Enea Bastianini, die met een gebroken schouder kampt.