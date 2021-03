Marquez krijgt toestemming om weer met motor te trainen

Marquez heeft de motor sinds de Grand Prix van Andalusië vorig jaar juli niet meer aangeraakt. Een week eerder kwam hij zwaar ten val tijdens de openingswedstrijd van het seizoen en brak hij zijn bovenarm. Een snelle terugkeer, een week later, bleek geen succes. Sindsdien is de Spanjaard drie keer geopereerd en heeft hij zeven maanden revalidatie achter de rug.

Inmiddels gaat het weer beter met Marquez en is hij met een trainingsprogramma bezig. De coureur liet zelf tijdens de teampresentatie weten een terugkeer tijdens de Grand Prix van Qatar niet uit te sluiten. Honda heeft hem ook voor die openingswedstrijd ingeschreven. De Catalaan heeft nu twaalf dagen om met de motor te trainen en kan dan alsnog besluiten naar Qatar te komen. Mocht hij zich nog niet sterk genoeg voelen, dan kan hij zijn rentree met nog een week uitstellen. Op zondag 4 april wordt er ook weer geracet op het Losail Circuit.

“Het gevoel wordt steeds beter. We zijn pas net begonnen met de krachttraining, maar ik boek veel progressie”, zei Marquez eerder deze week. “Het verschil tussen mijn arm links en rechts wordt steeds kleiner en het voelt alsof de breuk beter is. Ik wacht tot de artsen me groen licht geven om met de training te beginnen. Als ik genoeg spierkracht heb, kan ik ook met de motor trainen. Ik voel dat dat moment steeds dichterbij komt.”

Marquez begint zijn trainingsprogramma op kleinere motoren en zal dan rustig opbouwen naar zwaarder materieel.