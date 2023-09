Bagnaia door MotoGP-artsen fit verklaard voor race in Misano

Het Spaanse MotoGP-weekend in Barcelona werd voor Ducati een nachtmerrie. Regerend kampioen Francesco Bagnaia werd in de tweede bocht van zijn motor geworpen, stuiterde op de grond, waarna Brad Binder over het been van de titelverdediger reed. Kort daarvoor schoof Enea Bastianini al onderuit en nam vier andere Ducati's van satellietteams mee in zijn val. Beide Ducati-rijders werden naar het medisch centrum op het circuit gebracht, waarna een bezoek aan het ziekenhuis volgde. De blessures van Bagnaia bleken mee te vallen. Hij hield wonder boven wonder enkel en aantal kneuzingen over aan de heftige crash. Dit gold niet voor Bastianini, die meerdere breuken opliep en een tijd aan de kant staat.

Bastianini staat dus sowieso een aantal Grands Prix aan de zijlijn, maar Bagnaia heeft in San Marino, na een bezoek aan de artsen, groen licht gekregen om vrijdag weer op de Desmosedici te klimmen. Dat meldt het officiële X-account van de MotoGP. Dit komt goed uit aangezien hij nu met een voorsprong van 50 punten het WK leidt, terwijl dit in Barcelona nog 66 punten was. Bagnaia zal dit weekend, vanwege de blessures van Bastianini, de enige Ducatist van het fabrieksteam op de grid zijn. Zodra zijn Italiaanse teamgenoot terugkeert zal die een long lap-penalty moeten inlossen omdat hij de veroorzaker was van de grote schuifpartij in de eerste bocht.

Het is niet de eerste keer in 2023 dat Bastianini aan de kant staat met een blessure. Hij sloeg de eerste vijf wedstrijden over vanwege een gebroken schouder. Deze liep hij op bij een crash in de sprintrace tijdens de seizoensopener in Portugal.