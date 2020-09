Arm van Crutchlow herstelt goed, maar heeft wel nieuwe blessure

Crutchlow moest aan het begin van deze triple-header aan de kant blijven vanwege een open wond op zijn arm, het resultaat van een operatie aan een opgepompte arm. Die wond herstelde slecht en er was infectiegevaar. Alleen met rust kon de arm herstellen. Twee weken later keerde Crutchlow dus terug met een nieuwe blessure, die hij woensdag opliep bij het doen van een coronatest.

“Ik had twee coronatests gedaan, maar nog geen uitslag gekregen”, legde Crutchlow uit. “Daarom moest ik op het circuit weer een test doen. Ik was klaar met de test en wilde weer naar buiten, duwde de deur open en die gaf geen enkele weerstand. Ik struikelde en viel naar buiten. Het was een flinke afstap. Ik viel op m’n enkel en ik hoorde iets knappen. Ik ben na een minuut weer opgestaan en wist dat de enkelbanden beschadigd geraakt waren. Ik ben terug naar de auto gegaan omdat ik het circuit nog niet op mocht en heb Dr. [Xavier] Mir [behandelend arts van veel MotoGP-rijders] weer gebeld. Die dacht dat ik een grap maakte na een gebroken schippersbotje, een opgepompte arm en die wond. Zoals je je kan voorstellen dachten ze dat ik een idioot was. Er zat echt een golfbal op de zijkant, het is flink opgezwollen. Gelukkig weet ik nog hoe dit werkt, het is nog steeds gezwollen en er zit een dikke blauw plek op. Ik kan niet rennen en niet gewoon lopen, maar het rijden gaat wel lukken.”

De LCR Honda-man verwacht geen grote problemen tijdens het rijden dit weekend. Ook de toestand van zijn problematische arm is zienderogen verbeterd na behandeling van een plastisch chirurg. “Ik heb Misano verlaten omdat de wond in m’n arm niet heelde. Ik wilde niet rijden, de artsen wilden dat ook niet. De arm werd steeds groter. Lucio [Cecchinello, LCR-teambaas] was de enige die wilde dat ik zou rijden, maar de realiteit is dat het niet zijn arm is. Het is ook niet zijn beslissing, de artsen hebben besloten dat ik niet kon rijden. Ik moest rust nemen om het te laten herstellen. Ik ben naar huis gegaan en heb daar behandeling gehad. Eerst werd het nog slechter en toen ben ik naar een plastisch chirurg gegaan. Die heeft me vrijdag geholpen en nu gaat het geweldig. De arm voelt een stuk beter, is niet meer zo dik. De wond is schoon. Hij heeft fantastisch werk gedaan. Nu komt er nog wel wat vocht uit, dat hebben ze er gisteren uitgehaald. Maar het was een gigantisch probleem. Ik heb geluk dat het nu beter voelt, ik weet niet hoe het gaat als ik ga rijden. Maar het belangrijkste is dat er geen infectie is ontstaan.”

Donderdagmiddag heeft Crutchlow de medische keuring van de MotoGP-artsen doorstaan.