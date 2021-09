Argentinië blijft tot en met 2025 onderdeel van MotoGP-kalender

Na een afwezigheid van 14 jaar keerde de MotoGP in 2014 terug naar Argentinië. Die terugkeer vond niet plaats op het Autodromo Juan y Oscar Galvez in Buenos Aires, waar alle voorgaande edities van de GP van Argentinië werden gehouden, maar op het nieuwe Termas de Rio Hondo. Met uitzondering van 2020 en 2021, toen de COVID-19-pandemie roet in het eten gooide, stond de race sindsdien ieder jaar op de kalender.

Ook in 2022 zou de MotoGP nog te gast zijn in Termas de Rio Hondo en nu is duidelijk dat die samenwerking daarna nog een paar jaar standhoudt. Promotor Dorna Sports heeft een nieuw driejarig contract getekend met het Argentijnse ministerie van Sport en Toerisme, het Nationale Instituut van Toerismepromotie en de overheid van de provincie Santiago del Estero. De Argentijnse Grand Prix blijft zodoende tot en met 2025 op de MotoGP-kalender staan.

Carmelo Ezpeleta, de CEO van Dorna Sports, is vanzelfsprekend zeer tevreden met de verlengde samenwerking. “De contractverlenging van de Argentijnse GP met drie jaar is fantastisch nieuws voor de MotoGP. Het demonstreert opnieuw de ongelofelijke wereldwijde interesse in onze sport”, zei hij. “Het indrukwekkende publiek dat aanwezig is bij het evenement en afkomstig is uit vele verschillende landen, samen met de geweldige feedback van de rijders, bewijzen hoe belangrijk onze aanwezigheid in Argentinië en Latijns-Amerika is.”

De laatste keer dat de MotoGP te gast was in Argentinië was in 2019. De wedstrijd werd destijds gewonnen door Marc Marquez, die met groot vertoon van macht afrekende met Valentino Rossi en Andrea Dovizioso.