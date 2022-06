Aquaplaning op TT Circuit: “Zonder enige twijfel een rode vlag”

Vol goede moed begonnen de 25 MotoGP-coureurs vrijdagochtend aan de eerste vrije training op het TT Circuit. De hemelsluizen waren net voor de start van de sessie geopend en het regende urenlang. Tijdens de 45 minuten durende MotoGP-sessie was het op enig moment zo slecht dat coureurs op het rechte stuk geen controle meer hadden. Dit zorgde onder meer voor crashes van Marco Bezzecchi en Enea Bastianini. De wedstrijdleiding had volgens de rode vlag moeten zwaaien, maar dat gebeurde niet.

“100 procent”, reageert Aleix Espargaro op de vraag van Motorsport.com of de sessie stilgelegd had moeten worden. “Het was een rode vlag, daar bestaat geen twijfel over. Het duurde zeker vijftien minuten. Ik had op vier verschillende stukken van het circuit aquaplaning en toen ben ik binnengekomen omdat ik niet wilde vallen.” Gevraagd waarom die rode vlag er niet kwam, zei Espargaro: “Ik vraag me dit jaar heel vaak dingen af en er komt nooit een antwoord. Jullie journalisten zouden een interview moeten doen met de wedstrijdleiding…”

In werkelijkheid is het onmogelijk om de wedstrijdleiding te spreken te krijgen, maar rijders zullen het vrijdagavond in ieder geval aankaarten tijdens de bijeenkomst van de Safety Commission. “Het was niet te rijden, dit was voor mij over de schreef”, zegt Miguel Oliveira. “Aan het begin van de eerste training kon ik de regenlichten van de andere rijders niet eens zien. Alleen rijden was ook al lastig met de aquaplaning, racen in deze omstandigheden was niet mogelijk. In Moto3 leek het nog goed, maar aan het begin van onze sessie stond er ineens veel water op de baan. Halverwege de training besloten we gewoon maar naar binnen te gaan, maar het was lastig om een beslissing te nemen en niet meer te rijden.”

“Ik ben het er helemaal mee eens”, zegt wereldkampioen Fabio Quartararo, gevraagd naar de opmerking van Oliveira. “Op het rechte stuk in de vijfde of zesde versnelling en dan nog wielspin hebben, dat moet je niet willen. Ik heb het bij terugkomst in de pitbox gezegd, het was heel gevaarlijk. In de bochten was het daarna wel acceptabel, maar met [aquaplaning] op het rechte stuk kon het niet. Als het gevaarlijk is en mensen rijden snellere tijden, dan moet je buiten blijven en gaan voor een betere tijd. Maar het is niet onze verantwoordelijkheid om een rode vlag te eisen, dat moet de wedstrijdleiding doen.”

Suzuki-rijder Alex Rins sloot zich aan bij Quartararo en zijn andere collega’s. “Ze zwaaiden de rode vlag niet omdat Johann Zarco nog snellere tijden aan het rijden was, maar het was te gevaarlijk en het had stilgelegd moeten worden.” Jack Miller van Ducati is een andere mening toegedaan. Volgens hem kunnen rijders in dit soort gevallen prima zelf beslissen. “Je kunt als rijder je gevoel volgen, dan verlies je vijftien minuten als je niet wilt rijden. En als je het wilt wagen, dan kun je dat doen.”